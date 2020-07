La posibilidad de que haya un terremoto grave en Canarias es "extremadamente baja"

La actividad sísmica se ha mantenido de una forma continua, con intermitencias en la última década en la isla del Hierro. Y en ese contexto, este miércoles, el Instituto Geográfico Nacional registró, un terremoto de magnitud 3,9 en la Escala de Richter al sur de la isla del meridiano, con un epicentro localizado en el mar a una profundidad de 23 kilómetros y al sur del municipio de El Pinar, en la zona donde se producen movimientos sísmicos con frecuencia desde que en 2011 'nació' el volcán Tagoro.

Hoy en La Mañana de COPE Tenerife, Luca D'auria, director del área de vigilancia volcánica del Involcan, ha reconocido que “ha sido uno de los terremotos más fuertes de los últimos años, pero su magnitud no es tan grande si la comparamos con la sismicidad de la isla tras la erupción en 2011, cuando se llegó a movimientos de magnitud 5 y más, y 3,9 por ahora no se aleja de la normalidad de El Hierro porque en los últimos 8 años la isla no ha parado de temblar”.

El experto vulcanólogo fue concluyente al afirmar que “no es algo para preocuparse, aunque lo que pueda pasar no se puede prever, la actividad de la isla nos dice que no hay evidencia de que pueda ocurrir un terremoto. La posibilidad de un terremoto dañino en Canarias es extremadamente baja”.

En referencia a la isla de Tenerife, y particularmente lo que pueda ocurrir en el Teide, D'auría añadió que “ha habido una aumento de sismicidad en Tenerife en la zona de Vilaflor, pero en este caso, a corto medio plazo, aunque es un fenómeno que vale la pena seguir desde el punto de vista científico, indica una actividad que se encuadra dentro de la normalidad de un volcán que está dormido, pero sin que haya ningún indicio de que vaya a despertar”