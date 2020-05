La portavoz del PSOE en el Parlamento pide "aplicarse" al consejero de Hacienda

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nayra Alemán, ha salido al paso de las declaraciones del vicepresidente regional y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, en Diario de Avisos, en las que reclamaba al Estado la necesidad de que la comunidad autónoma recurra al endeudamiento porque, si no, "habrá hambre y miseria".

En una entrevista concedida este martes a Mayer Trujillo en La Mañana en Canarias, Alemán ha dejado claro que comparte "la hoja trazada por el Gobierno de Canarias", afirmando que "nosotros [el PSOE] tampoco vamos a callarnos y vamos a solicitar lo que es nuestro y, si se puede, un poco más".

En todo caso, la portavoz socialista en el Parlamento autonómico ha querido "creer que Román Rodríguez habla como consejero de Hacienda y no como presidente de Nueva Canarias", y ha pedido a su departamento "aplicarse y saber distribuir los fondos que van llegando". "Tenemos que ponernos todos a trabajar, ya está bien de estar siempre mirando a ver si nos cae el maná", han enfatizado en alusión a las reclamaciones de Rodríguez.

Para Nayra Alemán, el vicepresidente autonómico "tiene mi apoyo" en las reinvidicaciones y ha asegurado que no tiene "inconveniente en el tono que emplee" para hacerlas, pero le ha recordado que "todos los miembros del Gobierno de Canarias —conformado por cuatro partidos—están en la misma idea".

En este sentido, ha insistido en que "es el momento de estar todos a una" a pesar de que pueda haber discrepancias —"a mí también hay cosas que no me gustan del todo"— y ha pedido a otras formaciones como el Partido Popular a que sigan la misma línea y, en su caso, hagan fuerza a través de los diputados del Parlamento Europeo para que la Comisión permita el endeudamiento. Alemán ha reconocido que, "si no nos dejan endeudar, la situación va a ser bien dificil, pero espero que impere el sentido común".