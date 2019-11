La portavoz del Foro contra la Violencia de Género: "Una denuncia por violación cada 6 horas en España"

Indignación, rabía e impotencia son emociones muy presentes hoy en Granadilla de Abona y en toda Canarias por la última víctima ya confirmada de la violencia machista, la número 8 en Canarias y la 52 en el conjunto de España, en lo que llevamos de año. Una joven de tan solo 26 años que ha sido asesinada por su pareja esta madrugada en el municipio tinerfeño. Ha sido detenido por la Guardia Civil.

Nuestro compañero Antonio Herrero se ha desplazado hasta el sur de la isla. Ha confirmado que el inmueble está acordonado por la policia y que al interior ha entrado el grupo de criminalística de la Guardia Civil y la Policía Judicial para conocer más datos.

Un oyente de la radio expresaba su indignación, lamentando la muerte y preguntándose “¿para cuando los señores políticos, que están cobrando sus buenos sueldos, dietas y viajes, cuándo van a hacer la ley para que pongan la prisión permanente sin revisar para estos animales? ¿Hasta cuando se lo están pensando? Como no es la mujer de ellos, como no es la hija de ellos, pues no lo hacen”.

Elisa Pérez, la portavoz del Foro contra la Violencia de género en Tenerife, señalaba en COPE Canarias que “no estamos abordando lo que son las estructuras, hay que cambiar las formas de cambiar las relaciones de pareja, la forma en la que la publicidad cosifica a las mujeres, cómo consume gente joven a una edad temprana pornografía que es pura violencia contra las mujeres, que luego se traslada a las relaciones sexuales. Estamos hablando de una denuncia por violación cada 6 horas en este país”.

Añadía que los últimos informes del Consejo General del poder Judicial dicen que la violencia de los chicos hacia las chicas cada vez es a edad más temprana. También apuesta por abordar la violencia machista en la eduación en edades tempranas, porque se está trabajando en sensibilización, pero no en prevención, “y eso es fundamental si queremos que luego haya un impacto social”, destacando la gravedad del problema social que tenemos con esta lacra.