Espino no opina sobre el nombramiento de su asesora como viceconsejera de Turismo

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, ha vuelto a evitar opinar sobre el nombramiento de la que era su asesora hasta hace pocos días, Teresa Berástegui, como viceconsejera de Turismo del Gobierno autonómico.

En una entrevista concedida a Mayer Trujillo en La Mañana en Canarias, Espino ha asegurado que "lo importante es qué se hace en la Viceconsejería, no quién está en ella". Sobre qué opinión le merece a ella, ha asegurado que "no es importante", limitándose a decir que "el partido no va a valorar opiniones personales". "Yo no soy la persona que tiene que valorarlo; tendrán que preguntarle a Ángel Víctor Torres y a Yaiza Castilla, que son quienes la han nombrado", ha dicho en alusión al presidente del Gobierno y a la consejera de Turismo.

Fernández de la Puente cree que Berástegui "no es el perfil adecuado" para la Viceconsejería de Turismo Su excompañero de partido y de candidatura dice que "no reúne los requisitos" para el cargo Santa Cruz de Tenerife 01 jun 2020 - 12:07

Sin entrar a comentar más detalles, la portavoz parlamentaria le ha agradecido "el trabajo hecho" y ha señalado que Cs quiere el sector turístico en las islas "vaya bien".

Las declaraciones de Espino difieren de las realizadas el lunes, también en COPE Canarias, de su compañero de grupo. Ricardo Fernández de la Puente, que fue acompañado de Berástegui en las elecciones al Parlamento y que ostentó el cargo de viceconsejero de Turismo durante el mandato de Paulino Rivero (CC), aseguró que no tenía el perfil para ocupar el puesto, aunque le deseó suerte en su trabajo. Por su parte, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife y portavoz de Cs, Enrique Arriaga, admitió que era "una buena noticia para el partido y mala para Canarias", señalando que había sido una de las causantes de los problemas internos de la formación tras las elecciones de 2019 y que Berástegui no tenía experiencia en el ámbito turístico.

SIN MOJARSE TAMPOCO SOBRE EL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ

Vidina Espino también ha pasado de puntillas sobre una hipotética moción de censura en el Ayuntamiento de Santa Cruz con el apoyo de la nueva concejala de Cs que sustituye a Juan Ramón Lazcano, Evely Alonso.

Espino ha asegurado no conocer "las conversaciones que tiene Evelyn con la dirección nacional del partido", a pesar de tenerla también de asesora en el Parlamento.