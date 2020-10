¿Por qué suben los contagios por coronavirus en Tenerife?

Canarias tiene la incidencia acumulada más baja por casos de coronavirus de toda España y la situación de la pandemia parece haberse estabilizado en el archipìélago. Sin embargo, no todas las islas están en la misma situación. Desde este domingo, solo Tenerife tiene activo el semáforo rojo, en principio, hasta el 23 de octubre, aunque no se descarta que pueda volver a prorrogarse.

Más del 45 % de los casos activos por Covid-19 en Canarias están en Tenerife y, aunque Gran Canaria sigue a la cabeza en números absolutos, es probable que Tenerife la supere en cuestión de días. Mientras en la isla redonda los nuevos positivos no creen y las altas se siguen produciendo con mayor intensidad, Tenerife lidera desde hace algunas semanas los nuevos casos diarios y es también la isla con más pacientes ingresados en la UCI.

El Servicio Canario de la Salud no tiene claro cuáles son las causas de que Tenerife esté registrando este aumento constante de contagios por Covid. El jefe de sección de Epidemiología, Amós García Rojas, subraya que "el comportamiento del SARS-CoV-2 es bastante impredecible; pensábamos que íbamos a tener un verano suave porque estos microorganismos sobreviven menos al calor y no ha ocurrido eso".

"Hace unas semanas, la situación era más complicada en Gran Canaria y mejor en Tenerife, y ahora es al revés. No sabemos qué está pasando en Tenerife, habrá que estudiarlo cuando la pandemia vaya desapareciendo", admite. Sin embargo, el epidemiólogo sospecha de La Laguna: "Es un centro de atracción universitario por numerosos colectivos jóvenes que a lo mejor no tienen esa sensación de vulnerabilidad con respecto a la pandemia y bajan más la guardia... no lo sé, podría ir por ahí".

Además, recuerda que el frío puede empeorar la situación, ya que la gripe complicará los cuadros de diagnóstico. Por eso, incide en la necesidad de que este otoño se lleve a cabo una vacunación masiva de la gripe para facilitar la detección de los casos.