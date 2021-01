¿Por qué las tiendas de chinos de Tenerife están vendiendo artículos de Carnaval?

La llegada del mes de febrero preocupa a las autoridades de Tenerife por la posibilidad de que una parte de la población decida incumplir las restricciones del 'nivel 2' de alerta por coronavirus para celebrar el carnaval.

Los actos en la calle han sido suspendidos por la crisis sanitaria, pero muchos municipios temen que se puedan producir encuentros privados multitudinarios, ya que ha aumentado de manera significativa la venta de tutús, máscaras, pelucas y disfraces.

De hecho, desde hace varias semanas, las tiendas de chinos de la isla exhiben en sus escaparates multitud de productos relacionados con la fiesta más esperada del año por la elevada demanda.

El alcalde de Tacoronte, José Daniel Díaz, ha pedido sensatez a la ciudadanía para evitar dar pasos atrás en la evolución favorable de la pandemia. "Esperamos que la gente no tenga la tentación de celebrar el carnaval en casa porque esta actividad no está permitida. Entiendo que los comercios puedan tener material, puesto que los pedidos son anuales y, por eso, se estará sacando, pero eso no supone que vaya a haber fiesta", ha asegurado en COPE.

Mientras, el secretario de la Federación de Áreas Urbanas, Abbas Moujir, ha recordado que las tiendas tienen derecho a poner en el mercado toda la mercancía que está almacenada.

"Hay que comprender la postura de los propietarios de los establecimientos porque hay pedidos que se realizan con antelación y se tiene que dar salida a esos artículos. En cualquier caso, los ciudadanos deben ser responsables y hacer un uso adecuado de los productos que adquieran. En este momento, hay que ser conscientes de la realidad y respetar las directrices de Sanidad. Nosostros no tenemos objeciones siempre que se cumplan las normas", ha señalado en COPE.