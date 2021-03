¿Por qué están aumentando los casos de coronavirus en Tenerife?

La evolución de la pandemia en Tenerife preocupa a las autoridades sanitarias después de que la isla haya superado en los dos últimos días los 100 contagios diarios.

Este miércoles, se notificaron 112 casos más, mientras que el martes se registraron 102 positivos. Además, la incidencia acumulada continúa aumentando; a los siete días se sitúa en 60,4 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en 100.000 habitantes.

El aumento de contagios acerca a Tenerife al nivel 3 y a la cuarta ola Las UCI de los hospitales se encuentran en riesgo alto, con una ocupación del 15,98 por ciento Tenerife 10 mar 2021 - 11:27

El secretario del Sindicato de Enfermería en Canarias, Leopoldo Cejas, ha señalado en COPE que la situación que se está planteando en Tenerife demuestra que no se puede bajar la guardia en la lucha contra el coronavirus.

"Hay días que se produce un salto exponencial de contagios y otros en los que nos quedamos por debajo. Está claro que nos encontramos en una fase inestable porque no dejamos de tener más de 200 pacientes en las unidades de hospitalización. Por eso, debemos ser muy cautos, ya que esto no está solucionado. Las cifras no apuntan todavía al nivel 3, pero hay que mirar los números constantemente y no de reojo, puesto que los picos nos pueden desequilibrar", ha aseverado.

En este sentido, Leopoldo Cejas cree que el incremento diario de positivos puede estar relacionado con el relajamiento social de una parte de los tinerfeños.

"Sigue habiendo muchos momentos de descontrol con estas fiestas que se montan. A esto se suma que cometemos pequeñas imprudencias cuando nos retiramos la mascarilla al sentarnos en una cafetería o cuando nos pegamos demasiado a otras personas en el semáforo del paso de peatones. Hay que tener presente que el riesgo se mantiene y que es fundamental seguir cumpliendo las normas para que la pandemia no avance. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con el virus, pero también con todos los protocolos de prevención", ha concluido.