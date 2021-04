¿Por qué Canarias vacuna a menores de 65 años cuando hay ancianos esperando?

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias continúa vacunando contra el coronavirus e intentando mejorar día tras día el ritmo, que depende en todo caso del suministro de dosis procedentes de la Unión Europea.

El pasado miércoles, los enfermeros del Servicio Canario de la Salud alcanzaron un nuevo récord al inocular más de 12.5000 dosis en un solo día. El objetivo es superar las 30.000 diarias para lograr la inmunización del 70 % de la población en verano.

Mientras se espera por el anunciado incremento exponencial de vacunas, Sanidad está vacunando a los grupos prioritarios establecidos en la Estrategia Nacional de Vacunación, sin embargo, buena parte de la ciudadanía no entiende por qué se están administrando dosis a población de mediana edad y joven antes que a la franja comprendida entre los 65 y los 79 años.

Lo cierto es que el Gobierno ha explicado repetidamente el motivo, aunque parece que no ha llegado a toda la ciudadanía. Efectivamente, los grupos prioritarios son las personas de mayor edad. A ellas se les administran las vacunas de Pfizer y de Moderna. Tras vacunar a los usuarios y personal de las residencias, así como a los sanitarios, todas esas vacunas van dirigidas a las personas más vulnerables.

Sin embargo, paralelamente se está vacunando a menores de 65 años, correspondientes a colectivos esenciales como policías, guardias civiles, bomberos o docentes, así como a la población general a partir de 60 años. El motivo es que estas personas reciben otra vacuna, la de AstraZeneca. En un principio, solo se estaba inoculando a menores de 55, pero España ha autorizado su administración hasta los 65 años.

Vídeo

Esa es la razón por la que se está vacunando paralelamente a menores de 65 años y a mayores de 80. En este caso, los grandes perjudicados son las personas de más de 65 años y menores de 80, que tienen que esperar a que lleguen más dosis de Pfizer y Moderna.

En las islas no capitalinas, ya hay personas de esa franja de edad que se están vacunando, al igual que en algunas zonas básicas de salud de Tenerife y de Gran Canaria, pero depende del ritmo que se tenga con los mayores de 80 años.

Pacientes de muy alto riesgo

La Comisión de Salud Pública ha actualizado la Estrategia de Vacunación. En este sentido, las personas con condiciones de muy alto riesgo (enfermos de cáncer, VIH, hemodiálisis, etc.) se vacunarán de manera simultánea al grupo de 70-79 años. A ellos también se les pondrán las vacunas de ARNm, que de momento son las de Pfizer y Moderna, con la finalidad de alcanzar protección en un tiempo menor, ya que la segunda dosis se les inocula a los 21 días de la primera, y no a las 10 semanas, como ocurre con la de AstraZeneca.