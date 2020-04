La Policía Local de La Laguna difunde un vídeo con normas para las salidas de los niños

La Policía Local de La Laguna ha publicado en sus redes sociales un vídeo con consejos a tener en cuenta a la hora de salir con los menores de 14 años a la calle.

Los agentes recuerdan que los paseos no podrán durar más de una hora. También hacen hincapié en que los niños tendrán que ir acompañados de un adulto responsable y no podrán ir más de tres pequeños con cada adulto.

Además, se deberá mantener una distancia de seguridad de dos metros con las personas que se puedan encontrar durante el recorrido.

Se podrá caminar por cualquier vía o zona verde autorizada, siempre que se hallen a una distancia de un kilómetro del domicilio familiar y no se podrá acceder a los parques infantiles bajo ningún concepto.

Por último, no hay que olvidar que los menores infectados de coronavirus o con síntomas no podrán abandonar el confinamiento hasta que no se hayan curado,