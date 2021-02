Polémica en Tenerife por las nuevas restricciones: "Nivel 1, pero tenemos aforo del 2 y toque de queda del 3"

El secretario de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, Abbas Moujir, ha mostrado en COPE su malestar por las restricciones que el Gobierno regional ha aprobado para evitar las celebraciones de Carnaval en los próximos días.

"Las autoridades vuelven a sorprender negativamente al sector de la restauración de Tenerife, que no hay que olvidar que ya viene tocado y se encuentra en una situación límite desde Navidad. No se entiende que se adopten unas medidas especiales un jueves, pues todo el mundo sabe que la inmensa mayoría de los restaurantes tenía multitud de reservas para la noche de hoy", ha lamentado.

Tenerife baja al nivel 1 pero con restricciones durante el Carnaval La isla ve ampliado el toque de queda y seguirá con reuniones de hasta seis personas Santa Cruz de Tenerife 11 feb 2021 - 18:16

En esta misma línea, ha señalado que los empresarios se sienten ninguneados y castigados sin motivo. "Si no fuera por el momento que estamos viviendo, lo interpretaríamos como un cachondeo, ya que nos dicen que nos pasan al nivel 1, pero mantienen el aforo del 2 y el toque de queda del 3. Nos están confundiendo a todos y parece que no tienen ninguna sensibilidad con el tejido productivo que sostiene la economía", ha asegurado.

Abbas Moujir ha subrayado además que Sanidad tendría que reorientar las limitaciones de estas fechas hacia los encuentros de carácter privado. "Comprendemos que hay que actuar para que no se produzca un repunte de contagios, pero no es admisible que nos cierren así. Lo que tienen que hacer es controlar las reuniones que se van a realizar en casas rurales y fincas, puesto que ahí es dónde estará el peligro y no en nuestros locales", ha afirmado

El secretario de FAUCA también ha reclamado al Ejecutivo autonómico más agilidad en la convocatoria de ayudas públicas para las empresas afectadas por la pandemia. "Se han lanzado a bombo y platillo, pero a fecha de hoy no hay nada de nada", ha concluido.