Polémica por las cabalgatas de Reyes: "Sería inadmisible que Santa Cruz tuviera y La Orotava no"

El alcalde de La Orotava y vicepresidente de la Federación Canaria de Municipios, Francisco Linares, ha asegurado en COPE que la FECAM no tenía conocimiento de los encuentros que la Consejería de Sanidad ha mantenido en los últimos días con los Ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria para abordar la celebración de actos festivos en la calle durante la Navidad.

"No sabíamos nada de estas reuniones, por eso, lo que hemos hecho es convocar el próximo lunes a la comisión insular, con los 31 alcaldes de Tenerife, a las 13 horas. Queremos que cada uno opine y diga cómo tiene pensado hacer las cabalgatas de Reyes. Posteriormente, el miércoles o jueves, nos veremos con Salud Pública con la idea de alcanzar un acuerdo lo más consensuado posible para todo el archipiélago", ha señalado.

En esta misma línea, Francisco Linares ha exigido que no haya agravios comparativos entre localidades: "Lo que no puede ser es que esto se haga a nivel individualizado para cada municipio, ya que el organismo competente para coordinar es la FECAM. No puede ser que en este asunto solo que se escuche a unos cuantos y los demás seamos menos espectadores. Por ejemplo, sería inadmisible, inexplicable y absurdo que Santa Cruz tuviera cabalgata y La Orotava no. Si no hay orden, hay anarquía, y lo que comunicamos a la población es ese descontrol", ha lamentado el regidor.

El vicepresidente de la FECAM también ha reclamado a las autoridades sanitarias agilidad en la toma de decisiones, pues los consistorios necesitan un tiempo mínimo para organizar la programación de eventos navideños.