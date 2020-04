"No podemos esperar por la renta mínima cuando hay gente pasándolas canutas"

El secretario de Organización de Podemos y diputado en el Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Alberto Rodríguez, ha vuelto a insistir este lunes en la necesidad de implantar cuanto antes el ingreso mínimo vital para salvar a las miles de familias que hasta ahora han tenido que recurrir a la economía sumergida y que, con el estallido de la crisis del coronavirus, se han quedado sin ningún tipo de ingresos.

La intervención de Rodríguez la semana pasada en la Comisión Parlamentaria de Seguridad Social tuvieron un amplio eco en las redes sociales por la gráfico descripción que hizo de la situación de estas familias. “Cuando decimos que hay no sé cuántos hogares sin ingresos, realmente todos sabemos que no es verdad. Porque si tú no tienes ningún ingreso, te mueres. Te mueres de hambre, si no tienes nada y no llenas la nevera”, afirmó ante el ministro José Luis Escrivá.

Este lunes, en una entrevista concecida a Mayer Trujilo en COPE Canarias, ha recordado que las diferencias surgidas en el seno del Gobierno respecto al ingreso mínimo vital se circunscribían al tiempo que iba a tardar en implantarse. "El problema era cuándo se iba a poner sobre la mesa esta renta. Estábamos de acuerdo en que sea estructural y permanente, pero había una urgencia; no puede ser que nos vayamos a septiembre o octubre cuando ahora mismo hay gente pasándolas canutas", ha subrayado.

Alberto Rodríguez que, durante la crisis de 2008, muchas familias subsistieron "gracias a las ayudas de los abuelos". "Si no fuera por eso, hubiésemos vivido un auténtico drama, pero esas redes ya están tocadas y ahora nos hemos encontrado con un bombazo en la economía que está desbordando tanto al sector público como la privado", ha enfatizado.

El diputado tinerfeño ha recordado que "la economía sumergida no es un orgullo, sino un enemigo a batir" y que "parece que hay algunos discursos que criminalizan" a las familias que tienen que recurrir a ella.

"CON UNA MÁQUINA DEL TIEMPO, HUBÍESEMOS REACCIONADO DE OTRA FORMA"

Rodríguez ha reconocido que el impacto de la crisis del COVID-19 no se lo esperaba nadie. "Si tuviéramos una máquina del tiempo para ir al pasado, habríamos reaccionado de otra forma y evitado mucho sufrimientos, pero a toro pasado es muy fácil hacer análisis", ha señalado.