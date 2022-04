Sí Podemos se ausenta de Parlamento en protesta por la visita de Meritxell Batet

El grupo de Sí Podemos en el Parlamento de Canarias no asistirá este jueves al pleno institucional al que ha sido invitada la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, a la que acusan de expulsar unilateralmente de la Cámara Baja al diputado Alberto Rodríguez.



Los cuatro diputados de Sí Podemos han dirigido un escrito al presidente del Parlamento canario, Gustavo Matos, para informarle de su protesta y para pedirle que gestione una reunión del grupo parlamentario con la presidenta del Congreso.



En esa reunión quieren que Meritxell Batet les explique "su decisión política" de retirar el escaño al diputado de Podemos por Santa Cruz de Tenerife, quien posteriormente abandonó este partido.



Los diputados van a pedir a Batet que restituya el acta de diputado a Rodríguez, puesto que la pérdida de su escaño "se debe a una decisión meramente política no sustentada jurídicamente".



La sesión solemne del pleno del Parlamento de Canarias a la que asistirá mañana Batet se celebra con motivo de la conmemoración del 40 aniversario de la aprobación del primer Estatuto de Autonomía y de la constitución del Parlamento de Canarias.



"Nunca, en nuestra democracia, se había arrebatado hasta ahora su escaño a una persona elegida legítimamente en las urnas", ha afirmado el portavoz parlamentario de Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, en referencia la expulsión de Alberto Rodríguez del Congreso en octubre pasado tras ser condenado por el Tribunal Supremo por agresión a un policía que se produjo en 2014.



Para Sí Podemos Canarias, "todo parece indicar que la presidenta del poder legislativo cedió a la presión del poder judicial asumiendo una decisión política totalmente inaceptable", y por eso quieren que "en una conversación franca y directa" Meritxell Batet despeje sus dudas.



El escaño de Alberto Rodríguez sigue vacío, al no haber tomado posesión los siguientes candidatos en la lista después de que el exdiputado haya recurrido al Tribunal Constitucional la sentencia condenatoria.



La retirada del acta del diputado se produjo "unilateralmente" pese a tener la presidenta del Congreso "un contundente informe de los letrados de la Cámara Baja favorable a que pudiera permanecer en su escaño", sostiene Sí Podemos canarias.



Esa decisión "no solamente perjudicó directamente al diputado, sino que supuso un grave precedente al constatarse la falta de protección de los cargos electos y un ataque frontal a los votos de 65.000 canarias y canarios", argumenta el grupo parlamentario.



En el escrito remitido a la Mesa del Parlamento, se indica que aunque las diputadas y diputados de Sí Podemos Canarias se ausentarán de la sesión institucional, "continuarán ejerciendo presencialmente sus tareas estatutarias" en la sede del Grupo Parlamentario situada en el mismo edificio que el hemiciclo.