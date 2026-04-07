“A los pocos segundos escuchamos un llanto muy fuerte”: un enfermero del SUC salva por teléfono la vida de un recién nacido en Tenerife

Miembros del Servicio de Urgencias Canario (SUC) han ayudado a una mujer a dar a luz en su domicilio en Candelaria (Tenerife) a través de teleasistencia. El enfermero coordinador que atendió la llamada, Airám Delgado, guio por teléfono al acompañante de la madre durante todo el proceso, una intervención que resultó vital cuando el bebé nació sin respirar. Delgado ha relatado la experiencia en el programa ‘Herrera en COPE Tenerife’.

Un parto inminente por teleasistencia

La alerta se recibió desde un domicilio de Candelaria, donde una mujer de 40 años se encontraba con un embarazo a término y en pleno trabajo de parto. Airám Delgado, enfermero coordinador del SUC, ha explicado que, tras recibir la llamada del acompañante, se percató de la situación. "Desde el primer minuto ya éramos conscientes de que el parto era inminente, de que en breve, pues, tendríamos entre nosotros una nueva vida", ha detallado.

Mientras se coordinaba el envío de una ambulancia sanitarizada, el enfermero se mantuvo en la línea dando indicaciones precisas al familiar. Según ha relatado Delgado, en estas situaciones los alertantes "son una extensión de nuestras manos y de nuestros ojos hasta que los equipos sanitarios llegan al lugar".

Alamy Stock Photo Mano de mamá sosteniendo los pies de un bebé recién nacido con la piel descamada

Minutos de máxima tensión

El parto se desarrolló con una rapidez inusual y, en pocos minutos, el bebé ya había nacido. Sin embargo, la alegría inicial se tornó en preocupación cuando el acompañante se dio cuenta de que el bebé no respiraba y alertó al coordinador de que no lo escuchaba llorar. La situación, ha reconocido el enfermero, "fue cambiando muy rápidamente".

Siguiendo las instrucciones de Airám Delgado, el familiar procedió a realizarle al recién nacido las primeras maniobras de estimulación y limpieza de la vía aérea. La tensión se mantuvo durante unos segundos que parecieron eternos, hasta que finalmente la intervención tuvo éxito.

A los pocos segundos escuchamos un llanto muy fuerte del niño" Airám Delgado Enfermero coordinador del SUC

El llanto del bebé fue un claro indicador de su recuperación. "A los pocos segundos escuchamos un llanto muy fuerte del niño, que a nosotros nos alegra escuchar porque nos indica un buen estado de salud del pequeño", ha relatado el coordinador del SUC. El propio enfermero ha confesado que al oírlo sintió un gran alivio: "Hubo un suspiro de decir, vale, estamos bien".

CAIB Bebé

Un final feliz gracias a la colaboración

Toda la llamada duró apenas siete minutos. Airám Delgado ha querido destacar la importancia de la colaboración del alertante, que supo mantener la calma y seguir las indicaciones. Cuando los sanitarios llegaron al domicilio, estabilizaron a la madre y al bebé y los trasladaron al hospital. Actualmente, "la madre ha vuelto a su domicilio y que ambos, pues se encuentran muy bien".

En España, los partos en casa son minoritarios y la sanidad pública no ofrece cobertura para ellos, por lo que solo se recomienda si hay un hospital cercano. El SUC ha aprovechado para recordar la importancia de mantener la calma en situaciones de emergencia y facilitar toda la información posible para garantizar una intervención rápida y eficaz.