Los tinerfeños se empobrecen: aumentan los mayores de 80 años que piden ayuda para comer

El presidente de la ONG Sonrisas Canarias, Luis Febles, ha mostrado su preocupación por el alarmante aumento de la pobreza en Tenerife desde el inicio de la pandemia.

”2020 fue terrible por el impacto de la crisis en las economías familiares. El incremento de las peticiones de ayuda lo ciframos en un 44 por ciento, pero 2021 puede ser peor, ya que en tan solo dos meses hemos atendido a 28 familias que nunca habían tenido que recurrir a entidades sociales para subsistir”, ha explicado en COPE.

En esta línea, ha querido destacar que la crisis ha ahondado la precariedad que ya sufrían miles de ciudadanos en el archipiélago. “Recibimos solicitudes de personas que se han quedado sin nada porque trabajaban ‘en negro’. Hay otros que cobran alguna prestación, pero con ese dinero no les alcanza para llegar a final de mes. También tenemos a emigrantes retornados o a gente que está pendiente de percibir la prestación canaria de inserción y que debe elegir entre pagar el alquiler o comer”, ha afirmado.

Luis Febles también ha subrayado que los técnicos de los ayuntamientos conocen la situación de riesgo de sus vecinos .“Todos nuestros usuarios vienen con informes. Las autoridades saben perfectamente que en la isla hay personas que pasan hambre y están en una situación crítica. Lo que vemos a diario es duro, dramas humanos de los de llorar de verdad. Me apena, por ejemplo, cuando vienen matrimonios mayores, de 70 u 80 años. Ha crecido mucho la demanda en esta franja de edad. Se me parte el alma porque piden ayuda para ellos y para sus hijos. Nos dicen que no tienen nada y que les demos algo para escapar hasta que puedan conseguir una cita. Esto pasa casi todos los días de Dios”, ha lamentado.

Al ser preguntado por los momentos más gratificantes de los 20 años de historia de Sonrisas Canarias, el presidente de la ONG recuerda con emoción el día que una señora se puso de parto a las puertas de la asociación.

“Una mujer rompió aguas mientras esperaba para recibir comida, aunque pasó hace tiempo, se me ha quedado grabado el nacimiento. Fue un momento bonito, ese día había unas colas tremendas en la calle y tuvimos que paralizar la actividad dos horas. Al final, todo salió bien y el niño, al que apadrinamos, ya tiene 8 años”, ha señalado.

14.204 KILOS DE AYUDAS EUROPEAS

Sonrisas Canarias ha renovado hasta el año 2023 el convenio que mantiene con la UE para la distribución de alimentos del programa de ayuda europeo para las personas más desfavorecidas (FEGA).

Este viernes, con la colaboración de personal militar, los voluntarios de la ONG han trasladado desde el puerto de Santa Cruz 14.204 kilos de productos no perecederos que se destinaran a 717 familias de Tenerife.