La playa de El Médano tendrá aforo limitado desde este sábado

El Ayuntamiento de Granadilla ha decidido limitar el aforo de la playa de El Médano después de que en los últimos días se hayan registrado aglomeraciones de bañistas.

La concejal del área de Seguridad, María Candelaria Rodríguez, ha avanzado en La Mañana en Tenerife que la medida se anunciará a la ciudadanía a través de las redes sociales del Consistorio.

"No nos ha quedado otro remedio que actuar por el elevado número de personas que se está concentrando en las zonas de baño del municipio. Tenemos 16 kilómetros de costa, pero el problema se circunscribe a la playa central que se va a vallar para controlar la entrada con personal de seguridad y el servicio de socorristas. El acceso se regulará siempre en función del horario de las mareas", ha señalado la edil.

"Las restricciones, de momento, solo se aplicarán los fines de semana, ya que durante la semana no hemos detectado problemas de incumplimientos de las medidas de distanciamiento físico", ha aseverado la concejal.

En esta misma línea, ha apelado a la responsabilidad de los empresarios para que no se produzcan focos de infección en los establecimientos de ocio y restauración. "Hemos advertido a las terrazas y restaurantes de la necesidad de ser estrictos y respetar todos los protocolos sanitarios para evitar males mayores. Los dueños de los locales están llamando la atención a los clientes que no cumplen las normas, pero no podemos olvidar que las empresas todavía tienen poco personal y están intentando recuperarse de las pérdidas que se produjeron por el parón de la actividad", ha concluido.