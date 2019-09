“Pido disculpas por haber movido la ambulancia”

Ante las críticas suscitadas por su actuación el pasado fin de semana, el alcalde de El Paso, Sergio Rodríguez (CC), donde desplazó una ambulancia de la vía pública que atendía una emergencia, ha pedido disculpas. Dice Rodríguez que “evidentemente vista la repercusión que esto ha tenido debo pedir disculpas, probablemente haya pedido la pata puesto que lo único que intentaba era ayudar”

Sí movió la ambulancia

El regidor ha reconocido sin ambages que llegó al lugar donde estaba la ambulancia y “al ver que el tráfico estaba colapsado, donde los coches pasaban por encima del paseo peatonal, esperé unos minutos y al ver que nadie venía, decidí moverla para ponerla en un aparcamiento que había apenas a 15 metros”. Eso sí, reconoce que no preguntó el motivo de la emergencia.

No faltó el respeto a los profesionales sanitarios

Asimismo, Sergio Rodríguez ha querido matizar las informaciones falsas que según ha dicho, se han vertido en estos últimos días, porque “cuando ya me iba me avisaron de que venía el técnico, y le pregunté su nombre para saber como dirigirme, pero nunca lo amenacé ni mucho menos, como he oído por ahí”

Los sindicatos critican la actuación

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) ha salido este martes “en defensa del trabajador del servicio de ambulancias de La Palma que se vio involucrado en un incidente con el alcalde del municipio de El Paso”.

Desde la sección sindical de UGT recuerdan que para conducir un vehículo de transporte sanitario “hay que estar en posesión del título que lo acredita, por lo que el señor alcalde, al circular con una ambulancia, incumple la normativa vigente”.