“Me pidieron 1.200 euros por reservar un coche, y me estafaron”

Con la proliferación de las plataformas de venta por Internet, han aumentado también las estafas relacionadas, en las que se pide dinero por reservar un vehículo que finalmente no aparece, es lo que le que nos ha contado Germán Marrero, quien contaba en La Mañana de COPE Canarias que “mi amiga vió la oferta por Internet. Me llamó y me comentó que le pedían 1.200 euros para poder reservarlo. Esa cifra me pareció muy importante y creía que era raro”.

Sin embargo, lo que parecía un buen negocio, supuso un quebranto para la economía familiar, porque como cuenta Marrero “cuando fuimos a verlos nos llevamos la sorpresa de que no existía tal vehículo y que nos habían estafado”.

Más de 15 afectados:

Otro de los afectados colaterales por este caso es Javier López, gerente de Lanci Motor, quien según denuncia le han suplantado la identidad “se hacen pasar por nosotros, tenemos unas 15 denuncias desde diciembre del año 2017, la última vez fue hace solo 4 días, y la Policía Nacional no hace nada, nos pide paciencia pero la situación es insostenible”.

Las cuantías de las estafas varían, pero cuenta Javier López que “el caso más sangrante ha sido el de un matrimonio de personas mayores a las que consiguieron estafar 7.000 euros, les dijeron que sí lo querían debían pagar todo de golpe, y cuando llegaron al concesionario y vieron habían sido estafados se derrumbaron”.

López lanza un consejo “es importante que nunca, jamás, realicen un ingreso sin ver antes el vehículo”