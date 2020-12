Piden que el toque de queda de Tenerife se inicie a las 9 de la noche

El presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias, Guillermo de la Barreda, ha pedido al Gobierno regional que adelante la hora de inicio del toque de queda en Tenerife para que se pueda frenar el avance del coronavirus

“El tiempo nos ha dado la razón y se ha demostrado que la Consejería de Sanidad ha actuado tarde y mal. Lo que está sucediendo ahora mismo es un fracaso completo de la política sanitaria del Ejecutivo autonómico”, ha aseverado en COPE.

En este sentido, ha subrayado que “es fundamental que la limitación de movilidad nocturna se adelante ya a las 21:00 horas para impedir que la gente esté en la calle. También es imprescindible aplicar mayores restricciones en los centros comerciales, aumentar la vigilancia policial y que se incremente el número de rastreadores”.

En esta misma línea, Guillermo de la Barreda ha lamentado que las medidas de contención de la pandemia no se pusieran en marcha a mediados de septiembre. “Han pasado tres meses desde la primera señal de alarma y la evolución no ha sido la esperada por las autoridades. Lo que tenemos que tener claro es que hay que revertir de manera urgente las cifras de contagios diarios, ya que si esto no sucede se puede producir un gran pico de positivos en las próximas semanas”, ha asegurado.

Además, el presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública ha querido señalar que, en su opinión, “el brote detectado en el Hogar Santa Rita pone de manifiesto que existe una absoluta falta de control de los centros sociosanitarios por parte de Salud Pública.

Imagen: @ElojodeSC