Piden que se respete la prohibición de paso a la cueva de El Tancón

El alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de la población después que se haya producido un nuevo fallecimiento en la popular cueva de El Tancón, en Puerto Santiago.

La víctima, un hombre de 43 años, murió ahogado ayer a mediodía cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió varias alertas en la que se comunicaba que un bañista se hallaba en apuros en esta gruta submarina.

Unas personas que se encontraban en el lugar rescataron al hombre del agua y tras constatar que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, un médico coordinador del SUC indicó a los alertantes, por medio de teleasistencia, cómo practicarle maniobras de reanimación.

Rescatadores del helicóptero del GES izaron al afectado en camilla a la aeronave y lo trasladaron hasta el campo de fútbol de la zona mientras continuaban practicando maniobras de reanimación.

En la instalación deportiva, personal del SUC confirmó que el bañista permanecía en parada y no respondía las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas.

El alcalde ha explicado que el Ayuntamiento ha señalizado el peligro con carteles informativos y vallas, desplegando incluso en ocasiones a los agentes de la Policía Local. "No me cansaré de tomar medidas para evitar otra desgracia, pero, sin duda, la prudencia va más allá de lo que los gestores públicos podamos hacer. El Tancón no es una zona de baño y mucho menos es una zona segura", ha aseverado.

El director de la plataforma 'Canarias, 1.500 km de costa', Chano Quintana, se ha manifestado en este mismo sentido, recordando la importancia de respetar las normas para evitar situaciones de riesgo. "Hay muchos elementos que avisan del peligro que representa este punto del litoral y, sin embargo, se ha vuelto a repetir la historia. No podemos olvidar que es un espacio que se ha cobrado muchas vidas en los últimos años".

En esta línea, Quintana ha señalado que la mayoría de accidentes acuáticos se producen por imprudencias o negligencias. "Este verano en las islas han muerto más personas en el mar que en accidentes de tráfico, se han registrado seis fallecimientos en las carreteras y doce muertes en las playas. Estas cifras deben llevarnos a la reflexión, ya que sin conciencia social no podremos reducir estas estadísticas", ha concluido.