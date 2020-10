Piden a la población que no convierta Tenerife en un vertedero

El presidente de la Fundación Canaria Telesforo Bravo, Jaime Coello, ha pedido a la población de Tenerife más conciencia medioambiental para evitar que la isla se convierta en un vertedero por la proliferación de espacios incontrolados donde se abandonan multitud de residuos.

"Hay electrodomésticos, escombros y trozos de uralita regados por todas partes. Es el síntoma de una enfermedad que se ha visto agravada por la pandemia del coronavirus. La gente tiene muy poca sensibilidad y hay un gran déficit de educación en una parte no pequeña de la ciudadanía, por eso, hay que incidir en ese aspecto en las nuevas generaciones para que podamos cambiar este escenario desde los colegios", ha señalado Coello en COPE.

En esta línea, ha subrayado que las administraciones deben sancionar duramente las personas que no cumplan la normativa en materia de residuos. "Hay que actuar cuando alguien tira una nevera en el monte o monta un minibasurero en su calle. Esto no puede quedarse en un hecho anecdótico. Los que no acepten las indicaciones tienen que ser multados de manera ejemplar", ha asegurado.

El responsable de la Fundación Telesforo Bravo también ha querido dejar claro que "todo el mundo en Tenerife sabe perfectamente dónde se encuentran los puntos limpios y cómo funcionan. Es un servicio gratuito que atiende con horarios amplios, incluso los fines de semana. Quizá sería conveniente que el Cabildo reforzará los canales de información para que nadie pueda decir que desconoce el procedimiento a seguir cuando queremos deshacernos de enseres viejos o materiales inservibles", ha concluido.

PUNTOS LIMPIOS

Los puntos limpios del Cabildo están preparados para recibir maderas, metales, baterías, bombillas, pinturas, electrodomésticos, papel y cartón, ropa, colchones, restos de poda o vidrio.

Este sistema de recogida permite aprovechar los materiales de los residuos sólidos urbanos que pueden ser reciclados directamente, consiguiendo un importante ahorro de materias primas y de energía.

Con estas instalaciones también se evita el vertido incontrolado de elementos de gran tamaño que no pueden ser eliminados por medio de los servicios convencionales de los ayuntamientos.

Además, la red insular de puntos limpios posibilita la separación de las basuras peligrosas que se generan en los hogares y que no pueden arrojarse con el resto de residuos, ya que supondría un riesgo para los operarios o para el medio ambiente.