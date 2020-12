Piden ocho años de prisión para el atracador de “Caso Ricardo” en La Laguna

Era un visitante habitual de diferentes establecimientos del centro de La Laguna, puesto que en muchas ocasiones solicitaba dinero o alimentos. Sin embargo, según el relato del Ministerio Público el varón, un sujeto de nacionalidad israelí realizó dos atracos. Uno de ellos el 31 de enero del 2019, cuando el sujeto portando un cuchillo de pelar de ocho centrímetros, y llevando un pasamontañas y vestido completamente de negro pidió dinero. En realidad, y según el escrito de conclusiones provisionales el varón debido a su acentó en lugar de dinero exigió “ninero”, por lo que la empleada le entregó 360 euros.

Pocos días después, en concreto, el 3 de febrero, a plena luz del día, decidió volver a la carga, y entró en la tienda de “Casa Ricardo” de la calle Herradores. Así “vistiendo casi completamente de negro, y con gafas de sol oscuras, braga y capucha que impedían, diciéndole seguida y repentinamente, exigiendole dinero, dinero con acento extranjero”.

“TODO LO QUE ESTAS LIANDO POR UN MÓVIL”

En un momento inicial la empleada no se percató de que el sujeto portaba un cuchillo, si no que creía que “se trataba de una persona más de las que van por la tienda pidiendo dinero, por lo que el procesado al antender que no le hacía caso, se acercó, y en ese momento la dependienta se percató del cuchillo”. Seguidamente, le ofreció dar el móvil con la siguiente frase “no tengo dinero, toma el teléfono y llamamos a la polícia”, reaccionando entonces violentamente el sujeto, y tirando el móvil al suelo. En ese momento, cuando el procesado se acercó para recoger el teléfono móvil del suelo, le clavó el cuchillo en el adbomen, no dándose cuenta ella ni de la agresión ni del pinchazo hasta que vió su propia sangre.

Como consecuencia de la agresión, fue trasladada en ambulancia con urgencia al Hospital Universitario de Canarias. Es más, según la Fiscalia “de no haber sido atendida quirúrgicamente pudiera haber originado riesgo vital”. En todo caso, tal fue la gravedad de las heridas que estuvo impedida casi ocho meses.

El presunto autor de los hechos fue detenido apenas diez días despues, ordenando el Juzgado de Instrucción número 4, la prisión provisional, situación en la que continúa el acusado.

Por todos hechos, el Ministerio Fiscal solicita una pena de ocho años por un delito de asesinato en grado de tentativa. En cuanto a los dos robos, solicita un total de cinco años por cada uno de ellos. Además de esto, solicitan que indemnice con casi 50.000 por el tratamiento quirúrgico, así como por el perjuicio estético sufrido por las heridas.