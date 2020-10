Piden a los pacientes que no llamen a los centros de salud para no colapsar las líneas

Los cambios que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha realizado para prevenir los contagios de coronavirus en los centros de salud siguen generando polémica entre la población del archipiélago. La mayoría de las quejas están relacionadas con el acceso a los recintos sanitarios y los problemas en la atención telefónica.

La portavoz de la plataforma de médicos de Atención Primaria de Tenerife, Candelaria Díaz, ha reconocido que los facultativos son conscientes del malestar que ha provocado esta reorganización del servicio desde el inicio de la pandemia.

Los centros de salud de Canarias atienden por WhatsApp o videollamada para frenar los contagios Los facultativos piden a los pacientes que se adapten al nuevo sistema para evitar las aglomeraciones a las puertas de los edificios Tenerife 28 sep 2020 - 14:00

"Nos preocupa que los pacientes reclamen por el cribado a la entrada y la dificultad para contactar con el personal, pero los ciudadanos deben entender que nosotros tenemos que controlar el aforo en las salas de espera. En las actuales circunstancias, no podemos mezclar a personas con síntomas de coronavirus con otras que vienen por patologías comunes. Por eso, insistimos tanto en la necesidad de que las citas sean telefónicas, ya que nos facilita mucho el trabajo al conocer en todo momento cuántas personas acceden a las instalaciones y su hora de llegada", ha explicado.

Así, ha subrayado que "hay muchos motivos de consulta que se pueden resolver sin acudir a los centros. Dependiendo de la historia clínica, los médicos podemos saber el tratamiento a recetar o si un paciente requiere exploración, pero todos los casos complejos se atienden de manera presencial, al igual que los fuera de hora urgentes", ha aseverado.

En esta misma línea, la portavoz de los facultativos ha pedido comprensión por las dificultades que se están registrando en las comunicaciones telefónicas. "Hemos propuesto que haya un centro de llamadas porque son los propios pacientes los que saturan las líneas cuando no hacen un uso racional. Muchos llaman para protestar si tienen cita a las 10 y a las 11 no se les ha llamado. Es normal que se produzcan retrasos por la complejidad del sistema y la falta de recursos, pero les pedimos que tengan paciencia, que tengan claro que no nos olvidamos de nadie", ha asegurado.

Por último, Candelaria Díaz ha señalado que la administración ha puesto en marcha un plan para agilizar la burocracia y reducir los tiempos de espera, con un refuerzo de personal que doblará turnos de manera voluntaria.