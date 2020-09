Piden a las familias que den ejemplo y eviten las aglomeraciones a las puertas de los colegios

El presidente de la FederaciónTinerfeña de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, Eusebio Dorta, ha hecho un llamamiento a la prudencia de las familias después de que esta semana se hayan registrado aglomeraciones de padres a las puertas de los centros educativos de toda la isla.

"Se han producido situaciones indeseadas y no previstas por la desinformación que ha existido sobre los accesos a los colegios e institutos y la hora de entrada de cada grupo. Creemos que ha sido algo puntual por la falta de comunicación de los equipos directivos a las AMPAS", ha aseverado Dorta.

En este sentido, ha insistido en la necesidad de que los padres y madres sean conscientes de la realidad de la pandemia y den ejemplo a sus hijos para no provocar un aumento de casos de coronavirus. "Nuestra recomendación en este momento es que se use el sentido común porque los niños están perfectamente y los protocolos están funcionando. Los positivos que se han detectado en algunos lugares se han podido contener, puesto que se ha controlado, rastreado y puesto en cuarentena al personal afectado. Esto nos da mucha seguridad para saber que se está actuando correctamente, por eso, no hace falta que se formen colas", ha subrayado.

Por último, el presidente de FITAPA ha querido destacar que, en líneas generales, los escolares se han adaptado bien a la nueva normalidad en las aulas, cumpliendo todos los protocolos sanitarios sin que hasta el momento haya habido incidencias reseñables.

PROPUESTAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD A LAS PUERTAS DE LOS CENTROS

El área de Seguridad Ciudadana y Tráfico del Ayuntamiento de Santa Cruz ya ha analizado los problemas que se han generado estos días por las concentraciones de personas a las puertas de los colegios e institutos.

En este sentido, cabe destacar que los agentes de la Policía Local han realizado varios informes y propuestas de mejora y, entre otras cosas, se ha encargado una evaluación de la situación de todos los recintos educativos del municipio.

En la mañana de este jueves se han comenzado a adoptar las primeras medidas con prohibiciones de estacionamiento en el entorno de distintos centros.