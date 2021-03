Piden el cierre perimetral de Canarias en Semana Santa para no entrar en la cuarta ola de la pandemia

La coordinadora de la Federación de Salud de Intersindical Canaria, Cati Darias, ha pedido al Gobierno regional que se sume a la mayoría de autonomías y establezca un cierre perimetral del archipiélago en Semana Santa para contener el avance de la pandemia.

"Planteamos restricciones duras en este periodo porque son fechas de alto riesgo. Aunque las cifras de las islas son mejores que en el resto del Estado, vemos que, a pesar de las medidas impuestas, los positivos no acaban de bajar. Los casos oscilan, pero ya este fin de semana nos aproximamos a un aumento significativo de contagios por los encuentros privados que se desarrollaron en carnavales", ha explicado en COPE.

En esta misma línea, ha subrayado que el ritmo de vacunación no es el esperado y no se podrán alcanzar los objetivos marcados para los próximos meses.

"El proceso no es lo suficientemente ágil y no será posible conseguir cierta inmunidad de rebaño a final de abril. Ni siquiera se podrá lograr de cara al verano. Podemos darnos un tiro en el pie en cuanto a la ocupación de las camas UCI y los ingresos hospitalarios si ahora nos relajamos y abrimos la mano con la entrada de turistas. Hay que recordar que con el incremento de la movilidad se produce un crecimiento de los casos. Además, la llegada de visitantes, aunque estén vacunados, pone en peligro la recuperación, pues la vacunación disminuye los síntomas del coronavirus pero no evita la transmisión", ha aseverado

Por último, la representante de Intersindical ha querido destacar que "podemos encontrarnos en la cuarta ola de la pandemia si desde el Gobierno se sigue anteponiendo la economía frente a la salud y la vida de las personas".