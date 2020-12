Piden 10 años de prisión para el hombre que se saltó el confinamiento en Tenerife para violar a su expareja

“Voy a matar al hombre que esté contigo”. Esa fue solo una de las frases que el acusado profirió contra quien había sido su pareja durante más de tres años. La mujer había decidido terminar la relación, pero en enero de este año, el varón decidió intentar volver a remotarla a lo que ella se negó. No obstante, este acudió al domicilio a finales de marzo, esto es, en pleno confinamiento, a las siete y media de la mañana, en la capital tinerfeña.

En ese momento, según el relato la Fiscalía comenzó a golpear la puerta y a gritar para que la mujer le abriera la puerta, que “iba a matar al hombre que estuviera con ella”. La mujer para evitar el escándolo y se despertara su hija, le abrió, introduciendóse en la misma el procesado.

LA TIRÓ SOBRE LA CAMA

Sin embargo, tras entrar en la vivienda, registrar la habitación, y comprobó que no había nadie en su interior, introdujo a la mujer en la misma. Fue ahí donde según el Ministerio Público, la tiró sobre la cama, consiguiendo pese a la oposición de la mujer, consiguió quitarle la ropa interior, y mantener relaciones sexuales, llegando a pentrarla sin su consentimiento. Por si esto no fuera poco, el acusado volvió días después con la misma intención, llegando incluso a romper el portero automático, y rayar el coche de la víctima. El 4 de abril, cuando sobre las dos de la tarde, y el procesado se encontraba de nuevo golpeando la puerta, fue detenido por agentes de la Policía Nacional. No obstante, aunque de ponerle los grilletes, continuó profiriendo amenazas, “te voy a arruinar la vida” o “vas a saber porque me llaman el coco”.

Por todos estos hechos el Fiscal solicita una pena de prisión de 10 años de prisión y seis meses por agresión sexual con la agravante de la circunstancia mixta de parentesco, así como la inhabilitación y la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima durante el mismo tiempo. En cuanto al delito de acoso, solicita una pena de un año y seis meses de prisión. Además de una indemnización de 12.000 euros por los daños morales ocasionados.