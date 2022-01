CC pide más restricciones para los restaurantes en Tenerife

El senador y secretario general de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, se ha mostrado partidario este lunes de aplicar mayores restricciones al sector de la restauración en Tenerife para que estén acorde con el nivel 4 de alerta sanitaria decretado por el Gobierno de Canarias ante la sexta ola del covid.

En una entrevista concedida a Mayer Trujillo en La Mañana en Canarias, Clavijo ha criticado las "contradicciones" del Ejecutivo autonómico, que no hacen otra cosa sino "generar confusión". Así, se ha preguntado por qué se ha aplicado "un nivel 4 relajado". "Si la situación es complicada, ¿por qué el nivel 4 que tuvimos en Tenerife en la quinta ola no era relajado y este sí, cuando estamos peor ahora?", ha insistido.

El líder de los nacionalistas ha calificado como "contradicciones políticas", por ejemplo, que la normativa aplicada por el Gobierno de Canarias respecto al derbi entre el CD Tenerife y la UD Las Palmas: "Se juega el derbi [al 50 % de la capacidad], pero los niños no pueden ir al estadio con el mismo aforo". También ha considerado "inexplicable" que no haya una ley de pandemia y que se tenga que acudir constantemente al Tribunal Superior de Justicia de Canarias para tomar decisiones "que no le competen sino a los representantes públicos".

Clavijo ha insistido en que al Ejecutivo presidido por Ángel Víctor Torres "le ha tocado gobernar, y gobernar es tomar decisiones aunque sean impopulares", criticando también que no hayan querido "recoger la mano" ofrecida por CC.

"¿Se está haciendo lo correcto? Yo creo que no se ha hecho todo lo que se podía hacer ni de la manera que se debería. Se ha priorizado las decisiones políticas frente a las económicas y las sanitarias. Y eso al final genera, en un momento muy complicado, mucha desconfianza", ha añadido.