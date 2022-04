CC pide un "frente canario" contra los intereses petrolíferos de Marruecos

El secretario general de Coalición Canaria-PNC, Fernando Clavijo, ha propuesto este lunes la conformación de un "frente canario" que proteja a las islas frente a los intereses de Marruecos con sus eventuales prospecciones petrolíferas en Tarfaya.



Clavijo plantea que ese frente reúna a las instituciones, agentes sociales, económicos y la sociedad canaria, ya que ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, "van a mover un dedo ante la reactivación de las prospecciones por parte de Marruecos".



Según Clavijo, España permite las prospecciones "por la puerta de atrás" puesto que se han conocido "por un medio de comunicación", no porque haya informado de ello el ejecutivo español o el canario, "como sería lo lógico".



"Estas autorizaciones del Gobierno marroquí para buscar yacimientos de telurio, petróleo o gas en Tarfaya, justo frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura y en este momento no indican el inicio de una negociación entre ambos países tal y como ha vendido el presidente, Pedro Sánchez, sino un acuerdo ya cerrado", afirma Clavijo en un comunicado.



Para Clavijo, es "vergonzoso" el papel de Torres y su gobierno ante "el temerario nuevo marco de relaciones" entre España y Marruecos.



"No pueden agachar la cabeza cuando Marruecos ha aprobado ya plantar plataformas para hacer prospecciones frente a Lanzarote y Fuerteventura", afirma Clavijo.



Añade que "no pueden claudicar mientras España mercadea con la delimitación de las aguas poniendo en riesgo el patrimonio natural y la economía del archipiélago y mientras Marruecos sigue ganando terreno en su afán por apropiarse de las aguas de la Zona Económica Exclusiva".



El líder de CC pide a Torres que aclare si la Comunidad Autónoma conocía o ha participado en las negociaciones entre España y Marruecos o bien "una vez más" el Estado ha cerrado "unilateralmente un acuerdo que incluye el visto bueno a las prospecciones en aguas cercanas al archipiélago".



"El control del flujo migratorio no puede ser en ningún caso el precio para ceder frente a Marruecos en asuntos como la delimitación de las aguas o el derecho de autodeterminación del Sahara, porque no estamos hablando de un asunto coyuntural sino estructural que en ningún caso se va a acabar y que seguirá utilizando el país alauita a su antojo como ha hecho históricamente", afirma Clavijo.