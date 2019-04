“Pedro Sánchez tiene una actitud colonial con Canarias”

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, señala en La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo, tras la visita de Pedro Sánchez a las Islas que “la actitud de Sánchez es colonial, y parece que anuncia la celebración de un Consejo de Ministros como un favor, como si fuese un premio”, esto último lo ha dicho imitando un acento peninsular.

En un clima de tensión con Madrid, que algunos rememoran con la peor etapa de Paulino Rivero, el presidente, Pedro Sánchez visitaba las Islas en plena campaña electoral, ocasión que Fernando Clavijo no desaprovechó para recordarle que “en ocho meses no ha hecho nada, lo que yo quiero es que transfieran los ochos millones de agua de riego, o los 42 de los planes de empleo, o los millones para las infraestructuras educativas, que nos han dicho por escrito que no nos lo van a dar”.

SOLO LE HAN PEDIDO CINCO MINUTOS

Preguntado por la falta de respuesta del Gobierno Central, asegura Clavijo que “estoy indignado porque ya no es que no nos respondan, sino ni a los sindicatos a los empresarios que conforman el Consejo Asesor, solo le pidieron cinco minutos, ni cinco tuvo para reunirse con ellos”. Sin embargo, según Clavijo aún hay esperanza porque “si todas estas partidas se llevan al Consejo de Ministros se pueden aprobar, y esos fondos llegar a Canarias, porque por ejemplo, el Convenio de Obras Hidráulicas no vino, porque sinceramente, al Partido Socialista no le dio la gana”.

Otra de las citas de esta atípica Semana Santa es la declaración como investigado, anteriormente conocido como imputado, en el marco del Caso Grúas donde Clavijo espera, según el mismo indica, “poder aclarar todo lo ocurrido, así como el levantamiento del reparo”.