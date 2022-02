Pedro Martín: "El tren es un dineral y no toca en esta legislatura"

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha aclarado en los micrófonos de COPE Canarias su posición acerca de la hipotética construcción del tren del sur de la isla. Tras la polémica vivida la pasada semana en la que la amenaza de Podemos de retirar su apoyo al PSOE, surtió efecto y Ciudadanos retiró su moción sobre la inclusión del proyecto del tren para conseguir fondos nacionales y europeos.

Así ha apuntado que se trata de "un dineral" -algo más de 2.000 millones de euros y ha precisado que el dinero "no solo vendrá de Europa, sino que todas las administraciones van a teneri que poner dinero", y que en todo caso, ha encargado un informe de movilidad puesto que no existía, y que van a esperar a tenerlo y estudiarlo para decidir que hacer. No obstante, si ha concretado que "esta legislatura no toca". Tras tener ese informe dice que el siguiente paso sería reunirse con los municipios que se puedan ver afectados, puesto que algunos ya le han transmitido que no están de acuerdo con la obra, y posteriormente hacer una consulta ciudadana.

Por otro lado, Martín duda de que esta sea la solución para el colapso circulatorio que sufre Tenerife desde hace décadas, especialmente desde los municipios del Norte hacia Santa Cruz, y en los últimos años en la zona de Las Chafiras en el sur de la isla.