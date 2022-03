Pedro Martín sostiene que “veremos un cambio sustancial” en los atascos de la autopista del norte

El presidente del Cabildo de Tenerife Pedro Martín ha afirmado hoy en La Mañana de COPE Tenerife, que en poco tiempo “veremos un cambio sustancial en la TF-5”, cambio que vendrá de la mano de algunas obras que la primera institución insular va a poner en marcha en el próximo año, y de otras para las que ya se “presiona” al Gobierno de Canarias para que se adjudiquen cuanto antes.

La obra estrella, que en opinión de Martín “ayudará sin lugar a dudas a desatascar el problema” y que pasa por ser “el proyecto más importante de todos los proyectos de la isla en materia de carreteras” es el soterramiento del tramo de la TF5 que va desde Guamasa, hasta Lora y Tamayo, es decir por debajo de La Laguna, “la vía que iría soterrada por detrás del Aeropuerto Tenerife Norte y que cuenta con un túnel en el 80% de la misma”.

Esta obra depende del Gobierno de Canarias, pero junto a ella, hay otras que dependen del Cabildo de Tenerife. En ese sentido, Martín destacó “la obra de la rotonda del Padre Ancheta y el soterramiento de la carretera TF24, que es la que llega desde La Esperanza y ahí ya se pueden ver las palas”.

Martín enfatizó que “este va a ser un punto negro que se va a desahogar bastante el tráfico en este zona, y aunque no lo solucione del todo, veremos desde luego un cambio sustancial en la TF5”.













En cualquier caso, la cuestión clave reside en los plazos en que veremos estas obras convertidas en una realidad tangible. Sobre el particular, el presidente del Cabildo especificó que “lo de la rotonda del Padre Ancheta podremos verlo terminado a lo largo de este año, y el soterramiento de la TF24 que baja desde La Esperanza esperamos que esté también terminada en septiembre”. Sin embargo, el soterramiento del tramo entre Guamasa y Lora y Tamayo, “depende del Gobierno de Canarias”, por lo que “son ellos los que deben poner la fecha, pero nosotros estamos presionando para que salga ya a información pública y que lo siguiente sea sacarlo a adjudicación, a contratación. Si no tiene pegas, y nadie recurre podríamos licitarlo a lo largo de este año, e iniciar las obras en 2023, pero lo que no podemos hacer es mentir a la gente”.

Por último, el presidente incidió además en que “hemos impulsado la conexión del norte y del sur de la isla, para desahogar buena parte del tráfico que pasa por el área metropolitana, con lo que se podrá ir hacia el sur con el proyecto de cierre del anillo insular, que fue una obra que se empezó en noviembre 2019”.