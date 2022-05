Pedro Martín reta a Carlos Alonso a presentar una moción de censura

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha salido al paso de las críticas de Coalición Canaria sobre la inestabilidad política en la institución a raíz del pleno sobre política general de la isla y después de que el grupo de gobierno de PSOE-Ciudadanos perdiese algunas votaciones tras quedar en minoría.



Los nacionalistas, en boca de su portavoz, el expresidente Carlos Alonso, han pedido a Martín que se someta a una cuestión de confianza por tener estar el gobierno insular "cogido con pinzas". En los micrófonos de COPE, el presidente socialista ha retado a Coalición Canaria a presentar una moción de censura "si de verdad cree en eso".



"Sabemos que no tenemos mayoría, pero eso no ha impedido que tomemos decisiones importantes, que nos enfrentemos a los problemas de la isla; atenderé y valoraré cualquier propuesta que haga Carlos Alonso, pero esta solo va dirigida a generar inestabilidad", ha señalado Pedro Martín durante una entrevista en La Mañana en Canarias. Ha rechazado someterse a una cuestión de confianza, pero ha apuntado que, de hacerlo, "me sentaría y la negociaría, y creo que podría salir adelante".



Los consejeros de Sí Podemos unieron sus votos a los de CC y PP para rechazar el inicio de las obras del circuito del motor. El presidente ve coherente el rechazo de la formación morada pero no el de los nacionalistas, que cuando gobernaban querían impulsar ese proyecto. En todo caso, volverá a llevar al pleno que se apruebe la partida de 5,1 millones para destinarla a las obras de la pista, del edificio y del paddock del circuito del motor. “Este dinero que hemos querido aprobar y que no ha sido posible, iba destinado a empezar a hacer los movimientos de tierra”, ha explicado Pedro Martín, para posteriormente reafirmar su compromiso con esta infraestructura, “que se lleva pidiendo desde hace mucho tiempo por parte de los aficionados, de las escuderías, de los alcaldes del sur y por el conjunto de los aficionados de Tenerife”.