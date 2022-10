Pedro Martín mantiene “la mano tendida a Podemos” para poder aprobar los presupuestos

Las aguas bajan revueltas en el Cabildo de Tenerife después de que el grupo de Sí Podemos Canarias anunciara que retira su apoyo al equipo de gobierno formado por el PSOE y Ciudadanos.

Desde el lado socialista, el presidente de la primera institución insular Pedro Martín ha querido dejar un mensaje claro hoy en La Mañana de COPE Tenerife: “Nosotros seguimos con la mano tendida al grupo de Podemos porque estoy seguro hay puntos de encuentro para aprobar los presupuestos, porque tenemos que seguir adelante”.

Martín asienta su afirmación en que “los presupuestos no son solo lo que nosotros proponemos, y de hecho, se han incluido en los mismos muchas iniciativas de Podemos hasta la fecha”, por lo que reiteró que “La línea de trabajo y colaboración sigue abierta, como también hemos recogido en el pasado iniciativas del PP o de Coalición Canaria”.

El presidente mantiene que “estamos dispuestos a escuchar a todos los grupos, pero creo que hay posibilidades de que Podemos valore la responsabilidad de sacar adelante los presupuestos”. En cualquier caso, no quiso entrar en polémica sobre algunas expresiones empleadas por la formación de extrema izquierda en su comunicado en las que aludía a políticas “de destrozo”. Al respecto Martín afirmó que “no sé a qué se refieren con políticos de destrozo, pero lo que tengo claro es que el Cabildo no se va a parar”.

Sin embargo, el líder socialista sí quiso salir al paso de las acusaciones de inacción en el proyecto Cuna del Alma, aclarando que “yo no me he metido con los acampados en ningún momento, lo que hicimos fue darles la oportunidad de intervenir, y luego me reuní con ellos”. Por tanto, “no ha habido ningún maltrato”.

“En Cuna del Alma”, agregó, “hemos sido rápidos, y escrupulosos, dejando trabajar a los funcionarios, por tanto el Cabildo ha actuado correctamente y con rigor”.

En el plano jurídico, detalló que “el Cabildo de Tenerife ni da licencias a hoteles, ni aprueba clasificaciones d suelo”, añadiendo que “lo que hace el Cabildo de Tenerife en los proyectos turísticos es informar si cumple con Carreteras, si cumple con el Consejo Insular de Aguas o con las normas de Patrimonio”.

Además, apuntó que “nosotros hemos hecho inspecciones en el lugar y en una determinada zona detectamos una infracción muy grave y paralizamos cautelarmente. Pero al ser la infracción muy grave, nosotros emitimos los informes y es la Dirección General de Patrimonio la que debe seguir con el expediente”.

