Pedro Martín: “Hacer los controles en destino no va a ser nada fácil”

En el mismo día en que Pedro Martín tiene previsto reunirse con Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España, el presidente del Cabildo ha pasado por los micrófonos de La Mañana de COPE Tenerife, para hacer un amplio repaso a la actualidad, centrada en algunas cuestiones turísticas de enjundia.

El presidente de la primera institución insular afirmó que “en la reunión de esta tarde queremos hablar de muchas cosas, como los test en origen. Consideramos que lo ideal es que hubiera un acuerdo en toda la UE, porque si no tendrán que hacerse en el aeropuerto de destino. Y hacer los controles aquí, en destino no es fácil, esto va a requerir una adecuación de los aeropuertos y hay que ver como las hacemos sin generar colapsos, y ver cuánto va a costar todo eso”.

Sobre este particular , Martín cree que “el reto es qué hacer y cómo financiarlo porque no hay definida una ficha financiera y, llegado el caso, tendremos que estudiar cómo hacer los test en los aeropuertos canarios, con toda la logística que eso conlleva. Habrá que buscar alternativas y de eso quiero hablar con la ministra”.

Audio

DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA ISLA

El presidente del Cabildo, también se refirió a la celebración del Debate sobre el Estado de la Isla, y a las manifestaciones de su vicepresidente, Enrique Arriaga, en las que denunciaba algunas irregularidades en empresas públicas dependientes del Cabildo, que datan de la etapa del anterior grupo de gobierno de Coalición Canaria. “Yo prefiero plantear esto con rigor y con datos. Hay dineros que ahora nos están reclamando, hemos tenido que devolver 6 millones de euros, hay alguna decisiones económicas como el tema de los swaps en las que se podrían haber ahorrado dinero, o decisiones a la hora de contratar servicios que se hizo de forma no muy rigurosa. En cualquier caso, he dado instrucciones para que se estudie todo esto por parte de los servicios jurídicos y analizarlo con detenimiento. Yo no vengo con la intención de hacer daño ni de vengarme de nadie porque no tengo rencor a nadie, ni vengo a generar ninguna polémica contra nadie”.

POLÉMICA CON EL CIERRE DE ANSINA

Martín se refirió a otros temas que son actualidad, como la polémica generada entorno al caso Ansina. El presidente del Cabildo confesó entender que “ haya trabajadores de Ansina que se encuentren molestos por esta situación, incluso me han llegado a increpar al salir del Cabildo” .

En cualquier caso, fue tajante al afirmar que “Ansina necesita un cambio. Cuando se ha querido dar un salto cualitativo han tenido que contratar personal externo, no lo estaba haciendo con su propio personal. Ahora el envejecimiento es distinto, hay que trabajar con los mayores en su salud física y en su salud mental. Hay que ir poco a poco introduciendo a los mayores en el manejo de herramientas informáticas, poder trabajar con una Tablet. Ansina solo cubre una parte muy pequeña de la población mayor de la isla, pero hay muchas personas que no están en esos clubes y simplemente están en su casa”.

Martín quiso aclarar que “al llegar el mes de mayo, se acaba el proyecto y había que decidir si se renovaba o no y hemos visto que algunas personas que trabajaban en este programa solo tenían estudios de la ESO, ¿Están preparadas para hablar de nutrición por ejemplo? Creemos que Ansina hizo un buen trabajo en su momento pero hay que elevar el listón y plantear un programa del siglo XXI”.