Pedro Martín anuncia que el Cabildo puede adelantar la financiación de la nueva terminal de Tenerife Sur

El Cabildo de Tenerife mueve ficha en la polémica por la renovación del aeropuerto del sur. El presidente insular Pedro Martín, ha anunciado hoy en La Mañana de COPE Tenerife que la primera institución insular estaría dispuesta a adelantar la financiación de una nueva terminal en el Aeropuerto Reina Sofía Tenerife Sur, con el objetivo de no tener que esperar al periodo 2027-2031 que recoge el DORA, documento que regula las inversiones de AENA en los aeropuertos españoles.

En perspectiva de la reunión que la próxima semana mantendrán las partes implicadas con la secretaria de Estado de Transportes Isabel Pardo de Vera, Martín insistió en que “si es necesario, el Cabildo está dispuesto a financiar adelantadamente esa inversión, y coordinarnos con AENA, como venimos haciendo en los últimos años en reuniones reiteradas”.

Martín cifró esa inversión en “9 o 10 millones de euros” reiterando que “necesitamos dar este paso en Tenerife Sur, y estamos dispuestos a financiar ese proyecto y queremos un compromiso de partidas económicas para impulsarlo, porque si no, no vamos a ninguna parte, y eso tiene que ser en el momento en que tengamos el proyecto porque no nos sirve después”.

El presidente del Cabildo de Tenerife enfatizó que le va a plantear a la secretaria de estado que “necesitamos este proyecto” , porque “si no tenemos un proyecto de verdadera terminal da igual que venga la inversión ahora o más adelante, no se va ha hacer lo que necesita el aeropuerto”. Y añadió una advertencia: “Ahora que estamos en el segundo DORA, no queremos que se vaya al tercero”.

Por último, Martín añadió que “AENA en la última reunión que tuve nos dijo que no se iba oponer a ninguna iniciativa que parta de aquí, pero aquí lo que falta es un compromiso por parte del Gobierno y eso espero que lo podamos tener al final”.