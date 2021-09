Pedro Martín afirma que “no me voy quedar quieto” con Tenerife Sur

El presidente del Cabildo de Tenerife Pedro Martín lo tiene claro: no se va a quedar quieto en caso de que el Consejo de Ministros, como parece probable, no apruebe la inclusión en el DORA II de las partidas solicitadas para un proyecto serio del aeropuerto Tenerife Sur. En declaraciones a La Mañana de COPE Tenerife, el presidente insular reconoció que ha tenido conversaciones “esta mañana a primera hora con representantes del Gobierno de España, y si finalmente no se aprueba el DORA como hemos solicitado, yo no me voy a quedar quieto”.

Martín está convencido de que todo esto, “es un error y una equivocación”, porque Tenerife Sur “necesita de una vez por todas un proyecto para los próximos 30 años, y no se trata de que traigamos más turistas”. Tal y como lo explicó el presidente, “con la misma capacidad que tendremos con la terminal 2, se trata de que tengamos un aeropuerto que de verdad responda a las llegadas que tenemos, se trata de que la gente no se amontone en las llegadas, que tengamos unas entradas y unas salidas adecuadas y que tengamos una conectividad del futuro”.

Cuestionado sobre cuál es siguiente paso, Martín reiteró que “es seguir batallando. Si hace falta me iré a Madrid para reunirme con el Gobierno de España para volver a decir que hay que buscar otra solución si no está dentro del DORA, y que vengan ellos también a Tenerife a hablar de Tenerife Sur. Me van a seguir oyendo”.

En ese contexto, enfatizó que “contamos con el apoyo de Sebastián Franquis y Ángel Víctor Torres porque el Gobierno de Canarias tiene que ir en línea. Estos últimos días he estado en contacto con los dos y el propio consejero envió una propuesta de acuerdo al ministerio en nuestra línea y en perfecta sintonía con nosotros”.

El presidente del Cabildo reconoció haber hablado igualmente con el diputado y portavoz nacional del PSOE Héctor Gómez: “Por dar la matraca no va a quedar, ayer hable con Héctor Gómez sobre este asunto, y estas mañana he hablado con el responsable del PSOE en la comisión de fomento: lo dicho, no me voy a quedar quieto”.