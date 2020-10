Pedro Martín advierte de un nuevo confinamiento: “No es una broma, Tenerife puede volver a esa situación"

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín ha lanzado hoy en La Mañana de COPE Tenerife un mensaje muy claro sobre la situación de la Pandemia en la isla. El dirigente socialista ha advertido del riesgo de un nuevo confinamiento si no se cumplen las normas: “Tenerife puede volver a esa situación” ha advertido Marín, “y va a depender de nosotros, de nuestro comportamiento y de nuestra responsabilidad”. “Esto no es un broma” agregó el presidente insular, “y mientras no llegue la vacuna, o somos muy conscientes de que esto tiene cambiar y ser más respetuosos o me temo que la situación puede volver a casos como lo que estamos viendo en la península, y el golpe para nuestra economía puede ser durísimo, y nosotros no estamos preparados para un segundo confinamiento”.

Acerca de las palabras del consejero de Sanidad Blas Trujillo, que manifestó que en Tenerife había un exceso de relajación, sobre todo en reuniones familiares, Martín reconoció que “es una posibilidad. La sensación que hemos tenido durante meses de que Tenerife ha tenido índices mejores que otras islas, ha generado una falsa sensación de seguridad, una cierta tendencia a volver a la normalidad y no valorar los riegos. Si a eso le unes reuniones familiares en las que no se respeta el numero establecido pues nos lleva a situaciones complicadas como ésta”.

Una comida familiar en La Laguna acaba con 12 positivos por coronavirus Sanidad registra 49 brotes en Canarias en esta semana, de los que 20 se localizan en el norte de Tenerife San Cristóbal de La Laguna 28 oct 2020 - 19:01

Audio

Cuestionado sobre si los ayuntamientos de la isla, están haciendo lo suficiente para controlar el cumplimiento de las normas, Martín destacó que “los ayuntamientos están haciendo lo que pueden, pero no es fácil. No podemos poner el acento en los aforos de los restaurantes porque el problema está más en las reuniones familiares y de amigos que se hacen privado, y en las que se tiene ningún tipo de control”.

El presidente del Cabildo se refirió también a la actual situación turística, tras las buenas noticias de los últimos días: “Tenerife necesita recuperar el turismo de invierno. Pero si Tenerife no va con cuidado, los repuntes podrían provocar de nuevo que se cierre la posibilidad de recibir turistas, quedándonos sin actividad en diferentes sectores, porque esto afecta a toda la economía. Espero que hoy el gobierno establezca los criterios para realizar los test, pero la llegada de turistas va a depender de cuáles son nuestros niveles de contagio”.

Por último, y tras su reunión con varios alcaldes por el proyecto del tren del sur, Pedro Martín dejó clara la posición de la primera institución insular: “Nosotros en el Cabildo queremos escuchar primero a los que tienen que opinar, por eso nos hemos reunido con los ayuntamientos. Hay una opinión general favorable al tren, pero es verdad que hay ayuntamientos que han manifestado sus diferencias de opinión y plantean otras alternativas. Nosotros lo que queremos es buscar un consenso, un acuerdo, no queremos que se haga contra la opinión de nadie”.