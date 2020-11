El Cabildo de Tenerife pide policías en guaguas y tranvías para frenar el coronavirus

El Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias barajan que la Policía Canaria controle el aforo en las líneas de guagua y tranvía más concurridas, a fin de evitar aglomeraciones que supongan un mayor riesgo de propagación del coronavirus. Así lo ha adelantado este viernes el presidente insular, Pedro Martín, el mismo día en que han entrado en vigor las nuevas restricciones en Tenerife durante las próximas dos semanas, que buscan frenar la expansión del COVID-19 en la isla.

En una entrevista concedida a Mayer Trujillo en La mañana en Canarias, Pedro Martín ha relatado que ha consultado al consejero de Seguridad del Gobierno autonómico, Julio Pérez, "qué alternativas de control nos sugieren". "Una posibilidad es aumentar las frecuencias de las líneas más concurridas y que la Policía autonómica entre en algunos tranvías y guaguas para evitar que se suban más personas y se formen aglomeraciones", ha relatado. El presidente considera que se podría establecer un número tope de pasajeros en cada vehículo, pero se ha preguntado "quién controla eso".

Prácticamente desde que terminó el confinamiento en junio y se restablecieron los servicios de guagua y tranvía, muchos tinerfeños se vienen quejando de que en el tranvía y en la guagua no hay limitaciones de aforo, como sí ocurre en espacios públicos y privados. Ahora, las nuevas restricciones para Tenerife no han hecho más que acrecentar esa demanda.

MÁS RESTRICCIONES SI NO BAJAN LOS CONTAGIOS

Las autoridades prevén aumentar las restricciones en Tenerife si en los contagios por coronavirus no se reducen en las próximas dos semanas. Así lo ha confirmado el presidente Pedro Martín, quien ha asegurado que, si es necesario, "habrá que tomar medidas más duras porque Tenerife no puede continuar en esta situación; no es algo coyuntural, de una semana o de quince días, sino que se está alargando en el tiempo".

Lo cierto es que tanto Martín como el presidente autonómico y los alcaldes de Santa Cruz y La Laguna fueron bastantes contundentes el jueves al anunciar un nuevo paquete de medidas que, entre otras, reduce los grupos a un máximo de seis personas, rebaja los aforos en prácticamente todos los espacios y ordena el cierre de los locales de restauración a las 11 de la noche.

Preguntado por si las restricciones llegan tarde, el presidente ha recordado que, "a veces, cuando se toman medidas más contundentes se dice que estamos perjudicando a la economía; se busca el equilibrio, pero no es fácil, así que veremos cómo va funcionando todo".

Martín ha defendido, además, la decisión de unificar las medidas para los 31 municipios de la isla, pese a que, como ha reconocido, la mayor parte de los contagios se están produciendo en el Área Metropolitana y en algunas localidades del Norte. "Las medidas tienen que ser para todos porque la enfermedad va cambiando permanentemente. Si apretamos en unos municipios, puede que la actividad se vaya hacia otros. Las medidas hay que tomarlas en toda la isla para que tengamos la conciencia de que estar bien no significa que en cuestión de días no se vayan a disparar. O tomamos medidas para todos o esto se descontrola", ha afirmado tajantemente.

El presidente del Cabildo también ha abogado por incrementar la presencia policial: "Estoy de acuerdo en endurecer las multas, pero se trata de poner más y de ampliar el radio de actuacion de las fuerzas y cuerpos de seguridad". Se ha referido también a las "personas inconscientes que celebran un cumpleaños en un finca" o que realizan grandes pedidos a domicilio: "Algunos piden 10 pizzas, 15 hamburguesas y cuatro platos de pasta; es evidente que no es para una unidad familiar". A su juicio, "lo verdaderamente importante es hacer un especial esfuerzo para que la policía dedique su actividad a la detección de este tipo de encuentros y a poner orden. Que nos toque el bolsillo es lo que a menudo nos hace falta para concienciarnos del problema".