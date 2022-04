Pedro Alfonso es elegido nuevo presidente de la CEOE en Tenerife en unas elecciones marcadas por la polémica

El secretario general de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, ha sido elegido este miércoles como nuevo presidente de la patronal tinerfeña en sustitución de José Carlos Francisco al obtener el 70% de los votos y no poder concurrir a los comicios la otra candidatura, encabezada por Victoria González, directora financiera del Grupo Chafiras, que no ha obtenido los avales necesarios.

Esta plancha, que contaba con el apoyo de las patronales Apeca (Asociación Empresarial de Alquiler de Coches de Canarias), Ashotel (Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro), Facca (Federación de Alimentación y Artículos de Consumo de Canarias) y Femete (Federación de Empresas del Metal de Santa Cruz de Tenerife), ha anunciado que recurrirá el resultado ante los tribunales de justicia.

Alfonso encabezaba una candidatura con 142 avales frente a los 32 de González, que no pasó el corte mínimo al no cubrir los 62 necesarios, y en la votación final obtuvo 132 votos a favor por 40 en contra más 18 abstenciones.

En declaraciones a los medios de comunicación tras la asamblea general ha apuntado que esta votación le da un "amplio margen de trabajo" para afrontar los retos de su presidencia y ha ofrecido a la otra candidatura "colaboración y mano tendida" para solucionar todos los problemas.

Ha dicho que las discrepancias en torno al proceso electoral "nunca" debieron salir del interior de la organización y aunque ha señalado que no le "gustaría" que el proceso acabara en los tribunales de justicia, ha indicado que se defenderán y está convencido de que les "darán la razón".

Según Alfonso, "no han podido demostrar nada, se han quedado en el campo de las palabras", pues su candidatura ha sido respalda por el equipo jurídico de la patronal más otro externo contratado para tutelar el proceso.

En esa línea, ha negado que haya sido "juez y parte" en las elecciones, como ha denunciado la otra plancha, ya que dimitió de su cargo en favor de Eduardo Bezares cuando se convocaron y de hecho, ha sido Bezares el encargado de gestionar los comicios.

Ha aclarado también que cuando se presentó tenía el aval de una empresa que "el último día se dio de baja sin razones ni motivos" por lo que se presentó con otra empresa pese a que "no hace falta" porque la candidatura "es a título personal" y no necesita a ninguna empresa. "Se aceptó y lo ratificó la asamblea", ha destacado.

El nuevo presidente, que ha estado arropado por el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha insistido en que "todo ha sido claro" y subrayado que no va a "pedir perdón" por haberse presentado a presidir CEOE-Tenerife.





"ESPERAR A LO QUE DIGA LA JUSTICIA"





Victoria González ha lamentado que no se hayan anulado las elecciones ante las "irregularidades" del proceso por lo que ahora toca "esperar a lo que diga la justicia" una vez se presente la demanda contra el resultado.

Ha criticado que ha habido "un bloqueo" a su candidatura desde el principio pues muchos empresarios prestaron su aval a Alfonso antes de que empezara el proceso porque les decían que solo iba a haber "un único candidato".

Además, ha dicho que Alfonso "no tiene representación" de ninguna empresa y "lo han dado por bueno", subrayando que no ha habido un "proceso democrático" y que "no se han hecho las cosas como se tenían que hacer".

De hecho, ha apuntado que los votos en contra de Alfonso "dejan claro que no están de acuerdo en como se han hecho las cosas" --la otra candidatura intentó sin éxito que saliera por aclamación--.

A Alfonso le acompañan en la nueva ejecutiva Eduardo Bezares, como secretario general, y en calidad de vicepresidentes Abbas Moujir (Fauca), Óscar Izquierdo (Fepeco), José Manuel Fernández Sabugo (Cepsa), Javier Zamorano (Compañía de las Islas Occidentales) y Tomás Barreto.