La patronal hotelera aplaude la decisión del Gobierno de Canarias de apostar por el certificado covid

El presidente de ASHOTEL Jorge Marichal, ha valorado positivamente hoy en La Mañana de COPE Tenerife la decisión del Gobierno de Canarias de apostar por el certificado covid para parar el repunte de casos de las últimas semanas. “Es una medida que hay que tomar en cuenta, debido a la circunstancias” ha apuntado el empresario hotelero, precisando que “desde luego que no es ninguna locura porque cuando hay control y medidas, las curvas bajan y sobre todo con el tema de la vacunación. Nosotros, desde luego, lo venimos demandado desde hace tiempo”.

Con respecto a la evolución de la pandemia en países como Reino Unido o Alemania, Marichal expresó su preocupación, ya que “la situación no es nada positiva en nuestros mercados emisores, porque los contagios están subiendo día tras día, y las decisiones que están tomando son mucho más restrictivas que las nuestras”. Y puso como ejemplo Austria, “en donde si no estás vacunado, casi que no vas a poder salir de casa”.

Por tanto, la preocupación se centra más en lo que ocurre en Europa que en nuestro país porque “en España con el 80% de la población vacunada, estamos mejor”, pero sobre todo, “por si toman medidas que restrinjan la movilidad, porque si es así, nos va afectar negativamente”.

Por último, el presidente de ASHOTEL confirmó los datos ofrecidos por el Gobierno de Canarias, que apuntan a que un 90% de los contagios se producen entre residentes canarios, y menos de un 2% entre turistas que nos visitan. “Nos dijeron que de los 1700 casos activos en Canarias solo unos 70 se achacaban a no residentes turistas” afirmó Marichal, añadiendo que “el problema no está ahí porque los controles en hoteles han funcionado. Sabemos lo que pasa, y donde están los contagios, en comportamientos incívicos de la población residente, y es ahí donde por tanto, hay que tomar medidas”.