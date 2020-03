La patronal critica la subida salarial del 2 % a los funcionarios en plena crisis

Los empresarios tinerfeños están en contra de la subida salarial del 2 % decretada para todos los funcionarios este año en medio de una crisis económica y sanitaria como la que está padeciendo el país por la pandemia del coronavirus. El presidente de CEOE Tenerife, José Carlos Francisco, critica el aumento de los sueldos públicos mientras el sector privado los reduce o aplica despidos temporales.

"Cuando en el sector privado estamos mandando a todo el mundo a cobrar 1.100 euros al mes con un ERTE y haciendo un esfuerzo clarísimo, el público se aumenta el sueldo; parece que no se han enterado todavía en la que nos hemos metido, tiene que haber un poco de solidaridad", ha manifestado Francisco en los micrófonos de COPE Canarias. Sin embargo, ha salvado de la quema a los profesionales sanitarios. "Entiendo que a ellos sí se les aplique una subida salarial porque están haciendo un esfuerzo adicional, pero el personal de la Administración que está en casa, los profesores... ¿por qué se los van a subir cuando en el sector privado le estamos bajando los emolumentos a todo el mundo?", ha insistido.

Entiendo que a los sanitarios sí se les suba el sueldo

La crítica del presidente de la patronal también ha ido dirigida a las nuevas medidas del decreto de alarma, con el permiso retribuido a los trabajadores de actividades no esenciales hasta después de Semana Santa. Para Francisco, se trata de una "limitación de la capacidad" del empresario, y recuerda que han colaborado "todo lo posible para mantener los puestos de trabajo, pero nos encontramos con algunos ministros que desconfían de nosotros", en clara alusión a la titular de la cartera de Trabajo, Yolanda Díaz.

"Estamos teniendo problemas para cobrar facturas de hace dos o tres meses, unido a que ahora no facturamos nada. Esa es la situación real de la economia; por eso, cuando algunos miembros del Gobierno hacen declaraciones tan ligeras, a los empresarios se nos revuelven las tripas", ha enfatizado.

Respecto al caso particular de Canarias, el presidente de la CEOE tinerfeña recuerda que la actividad turística no se recuperará del todo mientras la situación sanitaria no mejore en los países de origen y cree que el archipiélago será la comunidad más perjudicada por la pérdida de conectividad junto a Baleares.

Ha subrayado también que la relación con el Gobierno regional es buena y que se están reuniendo todos los lunes en el Consejo Asesor del Presidente desde que se decretó el estado de alarma para hacerle llegar sus propuestas.