El patrón que salvó a los inmigrantes de morir ahogados en Tenerife: "Estaban 'garrapateando' en el agua"

Canarias sufrió el pasado viernes una nueva tragedia migratoria en aguas cercanas a Tenerife. De los 48 inmigrantes que viajaban a bordo de un cayuco, tres fallecieron antes de llegar a tierra.

Manuel Cabrera es el patrón del barco pesquero Fanny, que ese día por la mañana faenaba en el sur de la isla. Él y el marinero que lo acompañaba se toparon con el cayuco. "En un primer momento pensamos que era un amigo nuestro de pesca, pero cuando nos fuimos acercando vimos que era una patera. Vi que había niños, les pregunté si estaban todos bien y les dimos galletas, pan y agua, lo que teníamos en el barco", relata a COPE Canarias.

Hasta ahí, todo bien. Manuel llamó al 1-1-2 y permaneció "casi una hora y pico" junto a ellos, "tranquilizándolos". Cuando llegó la Salvamar, su intención era marcharse con la misión cumplida, "pero nos quedamos y pasó lo que no debía pasar".

Los operarios de Salvamento Marítimo comenzaron a subir a bordo a los niños y, posteriormente, a las mujeres. En ese momento, la desesperación del resto de inmigrantes por abandonar el cayuco hizo que este volcase al apelotonarse todos en la banda más próxima a la Salvamar.

"Cuando dio la vuelta el cayuco, tiré las boyas y empezamos a sacarlos del agua. La primera a la que subí fue una mujer embarazada. Yo estaba loco con le barco, corriendo para que no se hartaran de agua", relata Manuel. "Ellos no saben nadar y se quedaron garrapateando en el agua. A la Salvamar no le daba tiempo recogerlos a todos. Nosotros recogimos a siete, pero se hubiesen ahogado muchos más".

El patrón del pesquero da gracias que Salvamento rescató a los niños, incluido un bebé de ocho meses, antes de que el cayuco volcase. El Fanny llegó al muelle del Porís con siete rescatados y dos fallecidos. "No creo que lo olvide tan fácil, no hago sino mirar los vídeos... y fatal. Se me saltan las lágrimas", fue duro.

Salvamento Marítimo condujo al resto de los inmigrantes al puerto de Los Cristianos. Con ellos, también, otro fallecido y una muerte más de las cientos que se cobra cada año el Atlántico en la ruta canaria.