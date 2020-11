Patricia Hernández: “Ante la pasividad y desidia de Coalición Canaria, sabía que los íbamos a pillar a todos"

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz Patricia Hernández, ha valorado hoy en La Mañana de COPE Tenerife, la noticia que ayer avanzaba COPE Canarias, en orden a que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha homologado el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento, en aquel tiempo gobernado por los socialistas, y la familia de Antonio Plasencia.

Este acuerdo consistía en la dación en pago, esto es, la entrega de dos edificios con la finalidad de restarlo de la responsabilidad civil derivada del delito, cifrada en 95 millones de euros. En concreto se trataba de dos edificios, la sede de la Consejería de Educación en la Avenida de Tres de Mayo y el Edificio de Cabo Llanos, valorados en algo más de 50 millones de euros, así como el pago de otros 32 millones durante los próximos 14 años, garantizados con entre otras cosas, derivadas del parking del Centro Comercial Bulevar, el Hotel Urban Anaga y unos terrenos en La Gallega. En todo caso, el único escollo existente en la actualidad, está en tasar el valor exacto del Edificio de Cabo Llanos, ya que fue un punto discrepante entre la familia y el consistorio.

Audio

La ex alcaldesa se sinceró afirmando que “sabíamos que iban a caer y que les íbamos a pillar en todo”, ante lo que no dudó en calificar como “desidia escandalosa y pasividad de Coalición Canaria”. Hernández confesó sentirse “muy emocionada”, porque “sabíamos que estábamos ante una cosa histórica para Santa Cruz: es un mensaje claro de que quién la hace la paga”.

"NO ES UN CONDENADO CUALQUIERA"

La edil socialista insistió es que es una cantidad muy importante: “Vamos a ingresar más de 6 millones de euros al año entre el alquiler de la Consejería de Educación y el edificio que está vacío”, afirmó Hernández, recordando que “el Ayuntamiento no está cobrando a un condenado cualquiera, sino a uno que se declaró insolvente, que dijo que no tenía propiedades para afrontar esa indemnización y gracias al trabajo y las pesquisas que se hicieron, para saber cómo se había movido ese dinero a través de un entramado societario se pudo aclarar la situación”.

LOS INTERESES SOBRE LOS INTERESES

Una de las claves de todo este asunto, tiene que ver con el denominado anatocismo: “La deuda genera intereses sobre intereses, lo que se llama anatocismo” explicó la ex alcaldesa, aclarando que “el Ayuntamiento ni siquiera los había reclamado. Ahora tienen cinco días para ir al notario, y no creo que tengan problemas para encontrar uno, porque ellos tienen notarios de cabecera y con esa escritura deben ir al Gobierno de Canarias y comunicar que la titularidad ha cambiado”.

EL IGIC

Hernández insistió igualmente en que una cuestión de la que se habla poco es el IGIC “que le correspondería pagar al Ayuntamiento de Santa Cruz y sin embargo gracias al acuerdo que nosotros logramos el IGIC lo tiene que pagar la familia Plasencia, que es una cantidad importante que asciende a 2 millones de euros”.

Por último, la portavoz socialista envió un claro mensaje: “El Grupo de Gobierno no tiene salida: esto les viene dado y hecho, no pueden tener una actitud pasiva, pero es que además quedan los otros condenados, los herederos del señor González y debemos perseguir ese dinero, no solo por los intereses sino porque todo lo que se cobre al resto de condenados va a llegar con carácter inmediato al Ayuntamiento”.