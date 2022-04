Parrandas y carretas para recuperar la fiesta de San Marcos

Tegueste pudo de nuevo rendir honores a su patrón, San Marcos, tras dos años condicionados por la pandemia. Este 2022, aunque el Ayuntamiento no tuvo tiempo suficiente para organizar una multitudinaria romería, sí fue posible sacar en procesión la imagen del santo y recuperar las parrandas y los ventorrillos en la calle.

La alcaldesa, Ana Mena, ha mostrado en COPE Tenerife su satisfacción por el desarrollo de los actos, "un día precioso en el que además nos acompañó el tiempo". La jornada comenzó con la eucaristía solemne en la parroquia en honor a San Marcos. A su término, el santo salió en procesión, precedido por la Danza de las Flores, y recorrió la exposición de carros y carretas en el entorno de La Placeta, donde los grupos folclóricos ofrecieron sus cantos.

Los fieles estuvieron en el templo con mascarilla, pese a que ya no es obligatorio, mientras que en la calle "unos la llevaban y otros no, sin ningún problema". "Esto es lo que nos han dicho que debemos hacer para ir normalizando la situación y me parece lo correcto", ha señalado Mena.

Unas 5.000 personas, según la Policía Local, acudieron al casco histórico de Tegueste para vivir la fiesta de San Marcos, cuyo día principal es este lunes, 25 de abril, donde se celebra el Día del Carretero con la exposición nuevamente de los carros y carretas. Ahora, el Ayuntamiento ya piensa en las fiestas de 2023, "que sí va a ser con todas las de la ley", dice la alcaldesa: es decir, que volverá a haber romería cuatro años después de la última.