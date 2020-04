El Parlamento de Canarias convalida el Decreto que suspende los nuevos locales de juegos y apuestas

El Parlamento de Canarias ha convalidado por unanimidad de todos los grupos con representación en la cámara regional el Decreto Ley sobre la suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales de juego y apuestas en las islas como máximo hasta el 31 de diciembre de 2021, así como su tramitación por la vía de urgencia.

Durante la Comisión Permanente celebrada este miércoles, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha recordado que esta resolución sustituye, deroga y complementa una anterior que no llegó a pasar por el trámite de convalidación.

Al respecto, comentó que esta iniciativa es un "mandato" que el Ejecutivo regional ha asumido por la "voluntad popular" existente debido a un exceso en la actividad del juego y al entender que "algunas cosas hay que corregir". "Hay que restringir y reordenar; para hacerlo hay que limitar este sistema que se ha denominado de auto autorización", observó.

NUEVAS REGLAS

Por ello, el Decreto Ley establece una serie de reglas para las declaraciones responsables de instalación, apertura y funcionamiento de nuevos salones y locales de apuestas que se hubieran presentado con anterioridad a su entrada en vigor y para las declaraciones responsables de apertura y funcionamiento de dichos establecimientos, que aún presentadas con posterioridad, traigan causa de declaraciones responsables de instalación presentadas con anterioridad.

Por su parte, el Gobierno de Canarias ha informado de que en la actualidad existen en las islas 36 locales específicos de apuestas externas, pero dicho subsector se ha desarrollado con elevada intensidad en casinos, bingos y salones, con especial protagonismo de estos últimos.

Así, el 75 por ciento de las salas de bingo autorizadas disponen de espacios de apuestas, porcentaje que se eleva hasta el 94,7 por ciento en los salones recreativos y de juegos tipo 'B' o mixtos existentes.

Tras la intervención del consejero, los diputados de los partidos representados en el arco parlamentario de Canarias han tomado la palabra y en este caso los representantes de Ciudadanos (Cs) y del PP, Ricardo Fernández de la Puente y Luz Reverón, respectivamente, han criticado el que el Pérez haya expuesto la convalidación del decreto mientras se vive una crisis sanitaria y económica motivada por el coronavirus.

En concreto, Fernández de la Puente consideró que es de "suma extrañeza" tener que convalidar este decreto, al tiempo que cuestionó su urgencia. Así, solicitó que una vez que se pueda se presente el proyecto de ley en el Parlamento de Canarias para que se produzca una tramitación ordinaria.

En este sentido, también se pronunció la diputada del PP Luz Reverón, quien además acusó al Ejecutivo de Canarias de estar "gobernando a golpe de decreto ley, las prisas y las urgencias en lo que no es urgente son malas consejeras".

PIDEN TRATAR LOS JUEGOS ON LINE

Sin embargo, desde la Agrupación Socialista Gomera (ASG) y desde Nueva Canarias (NC) los diputados Ramón Ramos Chinea y Carmen Hernández han aplaudido que el consejero haya decidido llevar a la Diputación Permanente este decreto porque, dijo Ramos Chinea, "es necesario que no se concedan más licencias de apuestas", de ahí que agradecieron la previsión del Gobierno canario.

Hernández, por su parte, consideró que el juego y las apuestas es un problema que "estará ahí" cuando pase el estado de alarma y "no" se puede obviar, si bien señaló que el juego on line es una "tarea que hay que afrontar pero no exime de la responsabilidad de atender" la concesión de licencias y apertura de locales para el juego.

Desde Sí Podemos Canarias el diputado Manuel Marrero abogó por hacer campañas de prevención, ya que lo calificó de "gravísimo problema social", por lo que lo calificó como un tema de "interés general".

En este sentido también se expresó la diputada nacionalista Jana María González que apuntó que es un "acierto adaptar" este decreto ley a la realidad actual, si bien dijo "no" entender que en el mismo "no haya referencia al juego on line". Por último, la diputada socialista Matilde Fleitas apuntó que en este tema la "protección de los usuarios debe prevalecer" e instó al consejero a hacer un estudio "serio y concienzudo de la realidad" del juego en Canarias.