"Para grupos pequeños como ASG, la subvención del Parlamento es vital"

El Parlamento de Canarias tiene asignado en su presupuesto para 2022 unos 3,36 millones de euros a repartir entre los siete grupos parlamentarios. Cada uno recibe 216.000 euros anuales y otros 57.600 para gastos de personal, además de 21.000 euros por cada diputado. Son unas cifras que están regladas desde 2008 y que cuentan con fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas.

COPE Canarias ha preguntado este martes por este dinero al Grupo Nacionalista Canario (CC), Sí Podemos Canarias, Agrupación Socialista Gomera (ASG) y a la diputada tránsfuga Vidina Espino, anteriormente en Ciudadanos y mantenida en el Grupo Mixto. Al igual que sus compañeros de PSOE, PP, NC y Cs, coinciden en subrayar que esas cuantías van destinadas para contratar personal y labores de asesoramiento.

El portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, destaca que se trata de un dinero "vital" para grupos pequeños como el suyo. "Los partidos grandes tienen otra dimensión, pero nosotros sin esa subvención no podemos contratar asesoramiento", y pone de ejemplo las propuestas de rebaja fiscal para las islas verdes, que tuvo un coste de "6.000 o 7.000 euros". Además, reconoce que otra parte va para el partido, que apenas cuenta con 400 afiliados, y subraya: "No podemos gastar ni un solo euro que no esté fiscalizado".

El caso del Grupo Mixto es peculiar. Comenzó la legislatura con sus dos diputados formando parte de Cs, pero ahora Vidina Espino está fuera y solo se mantiene fiel Ricardo Fernández de la Puente. Sin embargo, ambos reconocen que en ningún momento han transferido dinero al partido. Espino señala que pidió destinar parte de la subvención como donativo a los afectados por el volcán de La Palma pero, "al ser rechazada por el Parlamento, porque dicen que no se puede, lo que sobre tendrá que ser devuelto a la Cámara".

La presidenta del Grupo Sí Podemos Canarias, María del Río, señala que, además del dinero para asesoramiento y contrataciones (tienen tres trabajadores para cinco diputados), también gastan parte del dinero en la "organización de jornadas sobre la ecotasa o la sanidad pública, así como a sufragar el traslado de colectivos en situación precaria que invitamos al Parlamento".

La vicepresidenta segunda de la Cámara y diputada de CC, Rosa Dávila, insiste en que "una parte muy importante va para gasto de personal y otra más pequeña se destina a la financiación del partido, como permite la ley".