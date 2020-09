La pandemia amenaza la salud mental durante las celebraciones navideñas

El senador del Partido Popular, Antonio Alarcó, ha confirmado en COPE que próximamente va a plantear una iniciativa en la Cámara Alta para que el Gobierno central impulse con carácter urgente una estrategia nacional de reconstrucción psicológica de la población de nuestro país.

"Está demostrado médicamente que no es posible que una persona pueda estar en estado de alerta personal permanente sin que a corto plazo se produzca una afección grave en su salud. Evidentemente, la pandemia del coronavirus está impactando mucho más de lo que creemos en nuestro organismo y corremos el riesgo de que esto se convierta en un problema importante", ha señalado.

En este sentido, el portavoz de Sanidad del PP en el Senado ha recordado que "la incertidumbre que estamos viviendo en este momento agota las glándulas suprarrenales que producen cortisol, la hormona que el cuerpo libera como respuesta fisiológica al estrés. Tengo claro que la inseguridad y la ansiedad están creándonos poco a poco un pozo de afectación psicológica que repercute a todos los niveles en las relaciones humanas y con total seguridad tendrá un enorme impacto en el futuro".

En la misma línea, Antonio Alarcó ha subrayado que en las actuales circunstancias es preciso que se activen medidas de apoyo a la ciudadanía para minimizar los efectos de la crisis en la salud mental.

"Se debe actuar de acuerdo con los colegios profesionales para evaluar con test el alcance psicológico del covid en los españoles. Además, no debemos olvidar que se aproximan las navidades, unas fechas clave que habitualmente sirven de catarsis, pero este año no será así porque no habrá unas celebraciones familiares como las conocemos. Sin duda, esto va a ser una bomba de relojería que tendrá repercusiones lentas que hay que atacar de forma precoz", ha concluido.