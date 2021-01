La Palma vuelve a temblar

La Red Sísmica Canaria que opera el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) está registrando desde las 4:11 horas de este domingo 31 de enero un nuevo enjambre de eventos sísmicos de pequeña magnitud bajo el volcán de Cumbre Vieja, en La Palma. De los numerosos eventos sísmicos detectados, se han localizado 38 de ellos por la Red Sísmica Canaria en La Palma hasta las 11.02 horas.

Los hipocentros caen bajo de la vertiente oeste del volcán de Cumbre Vieja a profundidades entre 15 y 20 kilómetros. La magnitud máxima observada ha sido de 1,8.

Según señala Involcan, este nuevo enjambre sísmico no representa peligro alguno para residentes y visitantes de La Palma dada la pequeña magnitud y profundidad de los terremotos. El semáforo volcánico se encuentra en verde, por lo que no supone impedimento para desarrollar las actividades cotidianas con normalidad. Además, a corto y medio plazo no se prevé un cambio significativo de la actividad volcánica en Cumbre Vieja, que desde el 2017 ha experimentado ocho enjambres sísmicos, de los que cinco se produjeron en 2020.

Durante los últimos años no se han registrado desplazamientos horizontales y verticales significativos a través de la Red GPS Canaria en La Palma; por lo tanto, no se ha observado deformación del terreno en Cumbre Vieja.

Respecto al programa geoquímico para la monitorización de la actividad volcánica de Cumbre Vieja, sí se observan cambios significativos en la emisión difusa de hidrógeno a la atmósfera por el volcán Cumbre Vieja relacionados con los recientes enjambres sísmicos, así como una tendencia ascendente del flujo difuso de dióxido de carbono en la estación geoquímica LP04 operativa desde el año 2005 para el fortalecimiento de la monitorización geoquímica para la vigilancia del volcán Cumbre Vieja.