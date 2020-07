La Palma, una economía basada en la agricultura y el turismo rural tras el coronavirus

La Palma es una de las islas que ha sufrido las consecuencias del cierre turístico en el Archipiélago canario debido a la pandemia de coronavirus. Los eventos culturales y de ocio, las fiestas patronales y los espectáculos, principales atractivos turísticos en la isla, se han suspendido debido a las medidas de protección establecidas frente al Covid-19, lo que ha conllevado que el turismo caiga hasta niveles desconocidos.

Mariano Hernández Zapata, presidente del Cabildo de la isla, ha asegurado en La Mañana de COPE en Canarias, en el especial “8 días 8 islas” que comenzaba este martes en El Parador de La Palma que “los hoteles y los sectores relacionados con el turismo están sufriendo este parón”. Sin embargo, el presidente de La Palma se muestra esperanzado dado que las reservas para el mes de septiembre avanzan positivamente.

Asimismo, señalaba que “las casas rurales o las viviendas vacacionales están teniendo un repunte en las reservas. El turismo rural hace que seamos más atractivos, pero tenemos que tener cuidado con los contagios y no bajar la guardia”, apuntaba.

Él invitaba a todos a visitar los encantos de la llamada “Isla Bonita”.“En la isla puedes encontrar de todo. Hay una red casi nueva de espacios turísticos recientemente abiertos como la Cueva de Las Palomas o El Tendal y esperamos abrir este año el Centro de Visitantes del Roque de Los Muchachos. Así como el senderismo conocido internacionalmente o las playas en las mejores condiciones”.

Pide el apoyo tanto de los canarios como del resto de visitantes nacionales para poder revitalizar la economía de las islas apoyando “lo local”.

MIEDO A OTRO CONFINAMIENTO

Mariano Hernández Zapata criticaba que se están relajando las medidas en el aeropuerto de la isla, dado que solo se realiza el control de temperatura a aquellos turistas que llegan en vuelos nacionales tres veces a la semana desde Madrid. “Hemos estado empujando al Gobierno e incluso hemos hablado con el director del aeropuerto para reforzar las medidas”. Él criticaba que “no nos damos cuenta de que podemos dar marcha atrás y hacer que esto sea irreversible”.

Para el presidente del Ejecutivo insular es esencial “dar más protección y que los turistas sepan que La Palma es un destino seguro”. Para ello insistía en poner sobre la mesa la colaboración de la Institución insular.

“Si nos vuelven a confinar no tenemos un plan B. Esa situación no sé cómo la superaríamos”, lamentaba. Por ello, Hernández Zapata espera ahondar en las medidas de protección que salvaguarden no solo la salud de los palmeros y visitantes, sino también la estabilidad de la economía de la isla.