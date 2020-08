La Palma registra seis positivos y El Hierro es ya la única isla sin COVID-19

El Hierro se ha quedado como la única isla sin casos activos de COVID-19 tras la detección de seis positivos en La Palma, después de muchos días sin registrar contagios.

El director del Área de Salud de La Palma, Kilian Sánchez, ha informado de que se trata de seis casos importados, uno desde la Península y cinco procedentes de otras islas del archipiélago. Hay tres contactos directos más, de los cuales dos han dado negativo en las pruebas realizadas y a otro se le realizará este domingo.

Los seis positivos se detectaron el sábado entre las 80 PCR realizadas en La Palma y, concretamente, dentro de las 28 hechas en la Red Centinela de Atención Primaria.

Se trata de casos oligoasintomáticos, con pocos síntomas, que se encuentran en cuarentena domiciliaria. Según Sánchez, "llegaron a la isla hace solo unos días, con lo que los contactos estrechos son pocos y nos ha permitido cercar la situación rápido".

"Estos casos activos están siendo tratados por el equipo de la Red Centinela del Área de Salud de La Palma, pero no constan en las estadísticas de Salud Pública al no tener tarjeta sanitaria en esta isla", ha informado, refiriéndose a que no aparecen según la residencia del caso en la isla, pero sí según el lugar de declaración.

Atendiendo a ese criterio, la isla con más casos es Gran Canaria (207), seguida por Tenerife (137), Lanzarote (26), La Palma (6), Fuerteventura (5) y La Gomera (1). En total, 376 casos activos en Canarias.